Conductores de Ventaneando destrozan a Mariela Sánchez tras polémicos audios sobre Cristian Castro: “Está ardida”

A tan sólo unos días de haber retomado su romance, Cristian Castro terminó una vez más con Mariela Sánchez debido a los audios que se filtraron donde la empresaria llama “feo” al cantante y habla mal de las personas en su círculo cercano. Ante esto, los conductores de “Ventaneando” se lanzaron contra ella y la tacharon de “ardida” debido a la forma en la que se expresó del artista, a quien le mostraron su apoyo.

Conductores de “Ventaneando” destrozan a Mariela Sánchez

El programa “A la tarde, América” compartió los polémicos audios en los que Mariela Sánchez habla mal tanto de Cristian Castro como de la cantante Yuri y la madre del cantante, la actriz Verónica Castro, a quienes los conductores de “Ventaneando” no dudaron en defender.

“Cualquier persona que tenga dos dedos de frente ni lo comenta, y menos a través de internet”, dijo Pati Chapoy en medio de una intensa conversación en la que los conductores arremetieron contra la empresaria argentina. “Si tanto te incomodó la pareja, pues eso también habla de ti y todo lo que está diciendo de otras cuestiones, con qué derecho revela esas cosas”, continuó Mónica Castañeda al reprobar lo dicho por la Sánchez.

¿Qué dijo Mariela Sánchez?

En los audios se escucha a Mariela Sánchez revelar detalles íntimos de su relación con Cristian Castro, además de emitir opiniones negativas del espectáculo que el “Gallito Feliz” -como también se conoce al cantante- tiene con Yuri, quien en más de una ocasión se mostró en desacuerdo con la relación entre su compañero de escena y la empresaria.

Filtran audios de Mariela Sánchez hablando mal de Cristian Castro y su familia. Foto: IG @sanchez.mariela

“Yo creo que Cristian me odia, me detesta, aborrece, porque sabe que tengo muchas relaciones y me muevo en el ambiente; que puedo salir con cualquier tipo importante, él me va a odiar a mí (…) Él está bien cuando domina la situación y tiene minas feas al lado. Ahora, cuando tiene a una mina a la que mira todo el mundo le agarra inseguridad y es ahí donde empieza a tratarte mal. Está loco, es un ser detestable, es un papelón, literal”, se escucha a Sánchez.

Ante el escándalo que generaron sus declaraciones, la empresaria compartió un mensaje en redes sociales donde pide disculpas y explica lo ocurrido: “Quiero expresar públicamente el dolor y arrepentimiento que siento por lo sucedido (…) Agradezco haber conocido una persona romántica que a pesar de todo, desde su enojo, me habló y me enseñó con mucho cariño lo que es el amor. Cristian escuchó todos los audios y, finalmente, llegamos al final de la relación. Era insostenible”.

Añadió: “La persona que envió todo esto obviamente no pone los videos y fotos que me enviaba para que yo reaccione de esta menta. Y caí, sin embargo, siento ultrajada mi privacidad al darse a conocer una charla íntima con una persona en la que deposité mi confianza de manera errónea. Quiero pedir disculpas a toda su familia: Verónica Castro, Yuri, Darío de León y, sobre todo, a vos, Cristian”.