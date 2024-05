¿Cristian Castro tuvo un amorío con una actriz mexicana? Filtran supuestas sospechas de Mariela Sánchez

Después de un periodo de gran polémica, el cantante Cristian Castro y Mariela Sánchez volvieron oficialmente como una pareja, sin embargo, su amor estaría en gran peligro después de algunas filtraciones que se hicieron, donde supuestamente la mujer se expresa de forma muy mala sobre el cantante con algunas de sus amigas.

A través del programa "Chisme No Like" se dio a conocer que supuestamente la ahora novia de Cristian hizo declaraciones horribles en sus conversaciones privadas, desde llamar sucio al cantante, hasta compararlo con Luis Miguel o hasta dijo algunas cosas de su físico y su desempeño como amante.

Mariela Sánchez habría hablado mal de Cristian Castro, filtran chats de su ruptura

Volvió con su novia Mariela Sánchez. Crédito: Instagram oficial

"Es un sucio. Vivió en mi casa un mes. Sé lo que es. A mí no me aguanta. Soy muy ordenada y tengo una vida re ordenada. Él quería salir corriendo. No aguantó. Soy muy impecable”, fueron solamente algunas de las tantas palabras que redactó con el afán de insultar.

Al respecto, Mariela ofreció un comunicado en sus redes sociales que más tarde puso como privadas para que nadie más pudiera acceder a su perfil. Escribió que durante su separación, en el periodo que no estuvieron juntos, estaba triste y enojada, sentimientos que la llevaron a hablar muy mal de Cristian.

"Siempre sostuve que estoy muy enamorada y hoy tengo que sostener que cometí un error terrible al hablar barbaridades desde mi enojo y mi despecho", escribió en sus stories de Instagram, además de pedirle disculpas al cantante, también a su familia y hasta a los clubes de fans.

Mariela Sánchez sospechaba de un amorío con Angélica Rivera

En un video reciente de Chisme No Like, se dio a conocer que Mariela Sánchez supuestamente sospechaba que Cristian Castro tenía un amorío con Angélica Rivera, quien fuera primera dama de México. Sin embargo, se trata solamente de una sospecha la mujer que sería su pareja actual.

Mariela pidió perdón en las redes sociales por sus plabras. Crédito: Instagram oficial

De acuerdo con Javier Ceriani, el conductor de la página de YouTube. Supuestamente fueron ambos a comer a la casa de Angélica Rivera, pero a lo largo de toda la jornada los habría visto "raros", "como que se entendían", para luego presuntamente seguir expresándose mal.

De acuerdo con dicho medio, todo esto llegó hasta las tres hijas de Angélica Rivera para que se enterara de que a sus espaldas estaban hablando de ella. Se desconoce hasta el momento si de alguna forma hubo respuesta por parte de la familia de la actriz, o si todo ha quedado en el olvido.

Recordemos que Cristian Castro es sobrino de José Alberto Castro, también conocido como "El Güero" Castro, quien fue esposo de Angélica Rivera y de hecho, es el padre de sus tres hijas. Hasta el momento, ninguna de las partes ha expresado su opinión sobre los textos que fueron filtrados.