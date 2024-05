Ingrid Wagner contra Mariela Sánchez por audios contra Cristian Castro: “Muy doloroso como lo humilló”

El fin de su relación con Mariela Sánchez colocó una vez más a Cristian Castro en el ojo del huracán por las explosivas declaraciones de la empresaria argentina, algo sobre lo que habló Ingrid Wagner, con quien el cantante sostuvo un breve romance. La abogada admitió que mantiene contacto con el artista mexicano y no descartó la posibilidad de retomar lo que había entre ellos ahora que ambos no tienen pareja.

Ingrid Wagner no descarta retomar su relación con Cristian Castro

Cristian Castro e Ingrid Wagner tuvieron un breve romance tras la primera ruptura con Mariela Sánchez, aunque todo habría terminado debido a la complicada agenda de trabajo de ambos. Sin embargo, la abogada se mostró agradecida por los pocos días que pasaron juntos y se desvivió en halagos para el “Gallito Feliz” con quien no descartó retomar su noviazgo.

Ingrid Wagner no descarta la posibilidad de retomar su relación con Cristian Castro. Foto: IG @ingridwagner_lovelywi

“Es muy divertido, es alegre, la pasamos nosotros genial, fue una experiencia muy linda. Yo estaba contenta porque estaba con él, es una persona tranquila, cariñosa, educada, no sé en qué momento ella pudo hacer dicho esto de él porque yo con Cristian la pasé muy bien (…) Lo admiro, me hubiese gustado tener la oportunidad. Yo tengo mi vida formada acá, pero si se dan las condiciones le gustaría estar con él”, dijo la abogada al expresar que aún se mantiene en contacto con el cantante.

Ingrid Wagner reacciona a las declaraciones de Mariela Sánchez

La abogada argentina se dijo triste por las declaraciones de Mariela Sánchez en los audios que se filtraron donde tacha al cantante de “feo” y “detestable”. Además, expresó su cariño por las mexicanas, contra quienes la empresaria también se expresó de manera despectiva al hablar de las fanáticas de Cristian Castro.

Mariela Sánchez tachó de feo” y “detestable” al cantante. Foto: IG @cristiancastro

“Muy doloroso ver cómo lo humillo. Mentira lo que dijo sobre Cristian, fue muy cruel y la verdad que no se lo merece, él le ofreció todo: la incorporó a su familia, su mamá la quiso mucho. Me parece muy desubicado (…) Me pareció tan injusto lo que dijo y me provocó tristeza, me pareció una persona de corazón malo, me parece que ella abusó de él, una falta de respeto absoluta. Me parece que le faltó al respeto en todo, en todo como hombre, no sé cómo explicarlo, pero me pareció muy triste”, dijo.

Ante las críticas y en medio del escándalo, Mariela Sánchez emitió un comunicado en sus redes sociales donde pide disculpas tanto al cantante como a su familia: “Quiero expresar públicamente el dolor y arrepentimiento que siento por lo sucedido (…) Agradezco haber conocido una persona romántica que a pesar de todo, desde su enojo, me habló y me enseñó con mucho cariño lo que es el amor. Cristian escuchó todos los audios y, finalmente, llegamos al final de la relación. Era insostenible”.