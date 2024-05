Anna Ferro asegura que Fernando del Solar se le manifestó y “aprobó” que tenga un nuevo amor

La muerte de Fernando del Solar en junio de 2022 significó un fuerte golpe al mundo del espectáculo y para su familia, quienes ahora se encuentra en medio de la polémica por un fuerte pleito legal por su testamento. En medio del conflicto, su viuda, Anna Ferro, aseguró que en ocasiones el conductor se le ha manifestado en su casa y que aprovecha estos momentos para hablar con él por lo que ya “aprobó” que ella pueda encontrar un nuevo amor.

Fernando del Solar se le manifesta a Anna Ferro

En una entrevista para De la Rosa TV compartida en YouTube, Anna Ferro aseguró que Fernando del Solar se ha manifestado en su casa moviendo las cosas, algo que la hace sentir contenta ya que son instantes que aprovecha para hablarle sobre lo que ocurre en su vida diaria.

“Fue un compañero de vida para mí, no nada más fue una pareja, fue un verdadero compañero de vida y yo tuve el honor de acompañarnos en este transitar”, dijo Ferro al añadir que está dispuesta abrir de nuevo su corazón: “Buscar no, me va a encontrar. Sí estoy abierta al amor, a una nueva pareja, pero todavía me falta sanar el corazón. Sí me lo ha manifestado y estoy aprobada”.

Pleito legal entre Anna Ferro e Ingrid Coronado

Tras la muerte del conductor de "Venga la Alegría" se inició un fuerte pleito legal entre Ingrid Coronado y Anna Ferro por un departamento ubicado en una exclusiva zona de Cuernavaca, Morelos. Y es que mientras la también escritora asegura que es parte de un fideicomiso, la profesora de yoga ha manifestado que Del Solar se lo dejó en vida y le corresponde por lo que se ha negado a desalojarlo.

Continúa pleito legal entre Anna Ferro e Ingrid Coronado por lujoso departamento. Foto: IG @annaferro8

“Si el hubiera querido que ese departamento de Cuernavaca fuera para su viuda, hubiera hecho lo que yo le pedí durante mucho tiempo que era que sacáramos ese departamento del fideicomiso, que me liquidaran a mí mi mitad, así me ahorraba nueve años de cuotas vencidas, y lo hubiera dejado en el testamento junto con el otro departamento que le dejó a su viuda”, dijo Ingrid Coronado en un encuentro con los medios.

Mientras tanto, en entrevista con el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante, la abogada de Ferro, Mariana Gutiérrez, indicó que el conductor le habría donado el inmueble a su viuda: "Hubo un contrato de donación que le entrega Fernando del Solar directamente a Anna Ferro sobre varios bienes inmuebles y se los deja precisamente en vida para evitar el testamento; le deja en vida la donación del departamento de Cuernavaca, entonces la señora tiene un derecho real sobre este departamento".