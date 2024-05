Verónica del Castillo defiende a Ingrid Coronado y confirma la versión sobre su nuevo novio

Ingrid Coronado decidió darse una nueva oportunidad en el amor y a través de redes sociales compartió románticas fotos con su nuevo novio, el empresario Germán Bricio, sin imaginar el escándalo que esto significaría ya que fue señalada de ser la tercera en discordia en la relación que su actual pareja tenía con Claudia Lizaldi. Tras dar su versión de lo ocurrido las críticas no se detuvieron para la conductora y ante esto fue Verónica del Castillo quien salió en su defensa confirmando que fue ella quien los presentó.

Verónica del Castillo defiende a Ingrid Coronado

Hace tan sólo unos días Ingrid Coronado compartió las primeras fotografías junto a su nuevo novio, lo que comenzó una intensa polémica ya que se dio a conocer que Germán Bricio tuvo una relación con la conductora de "MasterChef Celebrity" que a través de sus redes sociales y en sus declaraciones habría lanzado indirectas destapando una supuesta infidelidad del empresario con la también escritora.

Sigue leyendo:

Ingrid Coronado confirma su salida de un importante proyecto: "terminé uno de los ciclos más hermosos"

Claudia Lizaldi habla del noviazgo de su ex con Ingrid Coronado: "sentía que había química entre ellos"

Verónica del Castillo sostiene la versión de Ingrid Coronado sobre su nuevo novio. Foto: IG @ingridcoronadomx

Ante esto Coronado no dudó en dar su versión para desmentir los rumores de una infidelidad y señaló que conoció a su ahora novio gracias a Verónica del Castillo, quien en una reciente entrevista para el programa "De primera mano" confirmó las palabras de la exconductora de "Venga la Alegría" y se lanzó contra Claudia Lizaldi por la manera en la que habló del tema ya que esto avivó las críticas contra Ingrid Coronado.

“Yo creo que una mujer siempre tiene que estar para otra mujer y nunca poner a un hombre por encima de otra mujer. Ingrid no es mi íntima, sin embargo, yo los presenté (…) Ingrid le dio todo su lugar a Claudia, simplemente es decir la verdad, con que una persona diga la verdad ya cambia todo, entonces, a Ingrid ya la trajeron de bajada 10 años, tiene derecho a ser feliz (…) A mí no me caen bien las mujeres que hacen un daño, insinúan y después ya esconden la mano”, dijo la hermana de Kate del Castillo.

Ingrid Coronado habla sobre su nuevo novio y se defiende de críticas

Ingrid Coronado contó su versión de lo ocurrido en el programa “Sale el Sol” al que recientemente se sumó como conductora, relató que fue Verónica del Castillo quien los presentó pero ella se negó al saber de su relación con Claudia Lizaldi y una vez segura de que todo entre ellos había terminado entonces aceptó conocer al empresario.

“De cualquier cosa que se me acuse yo tengo, no solamente la conciencia tranquila, sino que tengo las pruebas de lo que se está diciendo de mí no es verdad (…) En ese momento ni Germán ni yo teníamos pareja, los dos estábamos solteros. Por lo tanto, nos quisimos dar la oportunidad de conocernos. Nos estuvimos conociendo hasta que nos hicimos novios”, añadió.

Claudia Lizaldi pone fin a polémica y le desea lo mejor a Ingrid Coronado. Foto: IG @claudializaldi

Claudia Lizaldi pone fin a polémica

En un encuentro con los medios retomado por “Ventaneando”, Claudia Lizaldi puso fin a la polémica con Ingrid Coronado y negó haber hablado mal de la pareja luego de que insinuara que el empresario le habría sido infiel con la conductora.

“No lo dije. No me quería meter en nada. Me parece que eso ya es ponerlo sobre mí y no sería justo (...) Yo me expresé muy bien de Ingrid y me sigo expresando muy bien de ella, de él, yo sólo me quedo con lo bueno porque eso es lo que es correcto. Mujeres, no se peleen por hombres. Cuando dos mujeres, que no es el caso, se pelean por un hombre, la que se lo queda pierde. No es por ahí, no es el caso”, dijo la conductora y agradeció el apoyo del público.