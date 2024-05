Ingrid Coronado confirma su salida de un importante proyecto: "terminé uno de los ciclos más hermosos"

La famosa conductora de "Sale El Sol", Ingrid Coronado se convirtió en tendencia en redes sociales después de compartir un mensaje en redes sociales para despedirse de su programa de radio. Sus seguidores le desearon todo el éxito en su nuevo proyecto como estrella del matutino.

Fue esta semana cuando Ingrid Coronado sorprendió a todos los televidentes y a sus millones de seguidores en redes sociales al anunciar su regreso a la pantalla chica como nueva conductora de "Sale el Sol", pero desafortunadamente se despidió de otro de los proyectos que encabezaba.



Tras su llegada al matutino "Sale El Sol", Ingrid Coronado se tuvo que despedir de su programa de radio. En su cuenta en Instagram subió un mensaje para agradecer a todos sus seguidores durante su etapa como conductora de radio.

En su perfil la nueva conductora de "Sale El Sol" confirmó su salida como conductora del programa de radio que encabezaba. Ingrid Coronado aseguró que se cerró uno de los ciclos más hermosos que ha vivido, pero le da la bienvenida a uno nuevo.

"El día de hoy terminé uno de los ciclos más hermosos que he vivido en mi vida, me despedí de uno de los proyectos que más he disfrutado a nivel profesional, el radio", escribió.