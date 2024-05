Wendy Guevara revela que Madonna habría rechazado a Belinda para subir al escenario en su concierto de México

La visita de Madonna a México sigue dando de qué hablar y no por el espectáculo en cada uno de los conciertos que ofreció en la capital del país como parte de su gira “The Celebration Tour”, sino por la polémica que se desató por sus invitados especiales. Sobre todo por Wendy Guevara, quien esta vez reveló que la “Reina del pop” habría rechazado a Belinda para subir al escenario como lo hizo la influencer y otras personalidades.

¿Madonna le hizo el feo a Belinda?

En abril pasado la intérprete de “Like a Virgin” sacudió el Palacio de los Deportes en la Ciudad de México con cinco conciertos en los que tuvo como invitados especiales al comediante Guillermo Rodríguez, el actor Alberto Guerra, la actriz Salma Hayek, la drag queen Pixie Aventura y la influencer Wendy Guevara. Aunque fue la presencia de ésta última lo que generó un intenso debate en redes sociales y teorías sobre su invitación para subir al escenario.

Madonna habría rechazado a Belinda para subir al escenario en su concierto de la CDMX. Foto: IG @belindapop

Desde entonces la integrante de “Las Perdidas” ha revelado detalles de su participación, como la más reciente al conductor del programa “Hoy” Sebastián Reséndiz que no dudó en difundirlo a través de su cuenta de TikTok. De acuerdo con la creadora de contenido, la mamá de Belinda habría hablado con su mánager, Joel, para pedirle el contacto de las personas que se encargaban de los invitados para subir al escenario con Madonna, esto con la intención de que hicieran lo mismo con su hija.

Pese a sus intentos, los organizadores indicaron que Belinda no sería considerada como artista para subir al escenario y en su lugar le ofrecieron una invitación para disfrutar del concierto. Algo que, al parecer, no fue del agrado de la intérprete de “Luz sin gravedad” ya que no fue captada en ninguna de las presentaciones.

Wendy Guevara admite que Madonna se enojó con ella. Foto: IG @soywendyguevaraoficial



Wendy Guevara admite que Madonna se enojó con ella

La participación de Wendy Guevara en el concierto de Madonna como invitada especial desató un sinfín de rumores, entre estos aquel en el que señalaron que la "Reina del pop" habría despedido a la persona encargada de subirla al escenario debido al comportamiento de "La Perdida". Esto luego de que en redes sociales se hizo viral un video del momento en el que la cantante obliga a la influencer a sentarse al no seguir la instrucción en la dinámica con los bailarines.

“Yo estaba con unas cositas y me empecé a estresar, entonces yo empecé a estresarme, a atacarme, y cuando subo también me dejé llevar por la adrenalina por lo que había pasado abajo y Madonna me dio de sentón. Ella lo que quería era que te quedaras sentadita (…) Toda la gente que me critica, ya quisieran aunque sea haber tenido para un boleto”, admitió la modelo durante su visita en "Hoy".