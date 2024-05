Tristán, hijo de Yahir, afirma que dejó de consumir sustancias gracias a la Santa Muerte

Los problemas de consumo de sustancias pueden darse en cualquier esfera social, un preocupante ejemplo de ello ha sido Tristán Othon (hijo del cantante Yahir), quien desde hace varios meses se había visto envuelto en un consumo problemático de cristal y piedra. Aunque mucho se ha especulado sobre su salud y la manera en la que conseguía sus dosis cuando se encontraba sin dinero, fue el joven quien ha salido a desmentir estos rumores, afirmando que lleva poco más de un año limpio.

Tristán afirma sentirse protegido por la Santa Muerte

En una entrevista con Isabel Lascurain, Yahir, exparticipante de "La Academia", compartió que ha intentado ayudar a su hijo, pero ha encontrado difícil el camino, ya que Tristán no ha mostrado el compromiso necesario para su propia recuperación. Ahora, meses después de estas declaraciones, parece ser que una nueva fe es la que ha rescatado a Tristán de aquellos consumos.

En los últimos meses, Yahir ha sido objeto de intensas críticas debido a la aparente distancia que mantiene con su hijo mayor, Tristán.

Fue en una entrevista para "TVNotas" que Tristán rompió el silencio y reveló que ha superado sus problemas de consumo gracias a una motivación especial: su devoción por la Santa Muerte. Afirmó que esta fe ha sido crucial para mantenerlo limpio durante varios meses. “Dejé las drogas. Llevo un mes sin consumir cristal. Y la piedra, un año con cinco meses. No te puedes enfrascar en que te vas a recuperar, sólo vivir un día a la vez", explicó para el medio.

De la misma forma, el joven explicó cómo fue que sucedió este cambio tan repentino: "un día había comprado mucha ‘piedra’. En ese momento sentí que un ángel bajó, me tocó y se me quitó el gusto. Y la Santa Muerte me ha ayudado a no recaer”, explicó. Además de esto, Tristán detalló cómo su devoción a La Falquita le ha devuelto la tranquilidad y estabilidad a su vida. “Soy devoto a la Santa Muerte. La tengo en un altar y Dios me permite profesar a la Santa Muerte a través de una oración y de mis sentimientos. Me siento feliz, completo”, comentó decidido.

Yahir expresó que no pierde la esperanza de que su hijo logre superar sus desafíos y que puedan reconectar en el futuro.

Tristán quiere reeconstruir la relación con su padre, Yahir

Además de este radical cambio en su forma de pensar, Tristán también confesó que aunque siente la ausencia de Yahir, tiene sus propios planes. Tristán expresó: “a mi padre lo veo limitándome a mí y a él mismo. Necesitamos hablar. He llorado por mi papá todos los días". Así mismo, le dejó un mensaje al exconcursante de "La Academia", en donde aseguró que a pesar de que lleva su apellido con mucho orgullo, jamás lo usará para ganar fama, "no soy tú", dijo.

Para aclarar los rumores sobre su situación de vida, Tristán negó que estuviera viviendo en la calle y en condiciones precarias.

En cuanto a sus proyectos personales, Tristán está profundamente involucrado en la música. Compone y escribe sus propias canciones y expresó su deseo de que su padre escuche sus obras, mencionando que quiere dedicarle una de ellas. Así mismo, aclaró que no se encuentra en situación de calle, pues vive en un departamento en compañía de un amigo, quien le ayuda a escribir sus canciones. Este enfoque en la música no solo le ha proporcionado una salida creativa sino también una forma de reconectar con su padre en el futuro.