Recordando a Verónica Toussaint: el 'tatuaje' que comparte con Daniel Sosa después de su aparición en "Cosa Seria"

La noche del pasado 16 de mayo se llenó de tristeza cuando el periodista Ciro Gómez Leyva confirmó la muerte de Verónica Toussaint, actriz y conductora que dejó este plano terrenal debido a un agresivo cáncer de mama que pensaba había superado. Si bien las redes sociales se encuentran inundadas de dolor por su partida, quienes la conocieron la recuerdan como un ser mágico y lleno de alegría. Entre los muchos amigos que hizo durante su paso por la industria de los espectáculos se encuentra el comediante Daniel Sosa, con quien era bastante unida.

Verónica Toussaint y Daniel Sosa compartieron muchos espacios en donde reafirmaron su conexión única, por lo que la partida de la actriz significó un duro golpe para el comediante. Entre los muchos recuerdos que el Internet guarda de este dúo dinámico se encuentra el capítulo seis del programa "Cosa Seria", en donde Daniel es conductor y la dinámica consiste en responder preguntas manteniendo siempre un semblante serio y aunque esto puede sonar muy fácil, la agilidad mental y carisma de Vero supuso un duro reto para Daniel.

Aunque el capítulo dura poco menos de 10 minutos, éste rápidamente se convirtió en uno de los favoritos del público, pues Verónica y Daniel mostraron esa conexión que sólo ellos tenían. De la misma forma, este "Cosa Seria" dio pie a uno de los chistes locales más amados por sus seguidores y es que en un segmento del programa la pregunta "¿Si te tatúas y no lo subes a redes sociales, en realidad te tatuaste?" logró dibujar una carcajada en ambos presentadores, quienes no dudaron en sacar su mejor arsenal de comedia para debrayar sobre este cuestionamiento.

En un intento por sacarle una carcajada a Vero, Daniel dijo seriamente que su primer tatuaje sería una fecha, pero no cualquiera, sino aquella que del día cuando se realice el tatuaje. Esta frase llevó a Verónica a su límite y no pudo evitar estallar en su característica risa que hoy nos hace falta; este chiste rápidamente se volvió algo significativo entre ambos y aunque no pudieron realizarlo, sí jugaron con ello durante mucho tiempo e incluso se escribieron aquella fecha con un marcador.

El comediante se despidió de su amiga haciendo referencia a este chiste, uno de los favoritos de sus fans.

Las palabras compartidas por Daniel Sosa en su cuenta de Instagram, conmovieron profundamente a sus seguidores, quienes inmediatamente recordaron este chiste local y enviaron todo su amor hacia el comediante, quien hasta el momento no ha dado ninguna otra declaración al respecto. Igualmente, los comentarios de aquel capítulo de "Cosa Seria" se han concentrado en recordar la memoria de Verónica, quien hasta el último momento enfrentó el cáncer con su característica sonrisa; algunos de ellos han sido:

"Amaba a esta Verónica. Estoy viendo esto y llorando en serio!" (@mecaipatinando)

"Gracias a este video me convencí en que Verónica Toussaint tenía un gran talento como comediante. Sin duda se le va a extrañar bastante. Que en paz descanse." (@ulyssesjmnz)

"Viniendo a recordar uno de los mejores cosa seria que hubo Vuela alto, dulce princesa" (@MrPato-vv3ds)

"Seguro querías que te dedicara algún chiste pero no me salen", escribió el comediante en su posteo.

Alexis de Anda recuerda su trabajo con Verónica Toussaint

Las personas que conocieron a Verónica Toussaint en vida, coinciden en que su carisma, inteligencia y agilidad mental contribuyeron a consolidar su ácida personalidad que encantaba a quien se topaba con ella. Otra de las comediantes que expresaron su dolor por la muerte de la conductora fue Alexis de Anda, quien tuvo la oportunidad de compartir un capítulo de su podcast "El Viaje" con Vero, quien abrió su corazón en aquel espacio.