Alec Baldwin cuenta que cuando dejó su consumo de cocaína, se refugió en el alcohol: "te dicen que va a suceder y eso sucedió"

Alec Baldwin, ha pasado los últimos años en medio de distintas controversias que amenazan con terminar con su carrera en Hollywood. Sin embargo, en medio de los cuestionamientos y acusaciones, el actor ha decidido sincerarse sobre algunos procesos dolorosos, es así como, por primera vez, ha hablando sobre su consumo excesivo de cocaína durante los años 80, antes de comenzar a ser reconocido en la pantalla grande.

Sigue leyendo:

Dan Schneider demanda al documental 'Quiet on set' por llamarlo "depredador infantil"

VIDEO: Alec Baldwin es acosado por una fan y termina golpeándola; ella le pidió que dijera "Palestina libre"

Alec Baldwin afirmó que la cocaína era como "consumir café"

El actor de 66 años se enfrenta a un proceso penal por homicido involuntario por la muerte de la cinefotógrafa Halyna Hutchins en octubre de 2021, ocurrida durante las filmaciones de la película "Rust". A partir de ahí, el actor decidió alejarse de las pantallas para compartir algunos detalles de su vida por medio de redes sociales, pero ha tenido distintas participaciones en podcast de entrevista y fue justo en una de ellas donde se sinceró sobre sus problemas de consumo.

A pesar de ser un tema del que no habla, celebra que lleva casi 40 años sin consumir ninguna sustancia.

Fotografía: AP Photo.

Todo ocurrió a raíz de una entrevista para el podcast en inglés "Our Way with Paul Anka and Skip Bronson", donde Baldwin reveló la profundidad de su dependencia, explicando que rara vez habla sobre este capítulo oscuro de su pasado, pero decidió hacerlo ahora, ya que se cumplen 39 años desde que dejó atrás todos sus consumos problemáticos, siendo la cocaína la más significativa de ellas.

Es así como Baldwin compartió que su consumo de cocaína comenzó en 1983, tres años antes de su ascenso en la industria del entretenimiento. Inicialmente experimentó con la sustancia en Nueva York, pero fue en Los Ángeles, donde se mudó para perseguir su carrera actoral en Broadway, que su dependencia se intensificó. Durante dos años consecutivos, consumió cocaína diariamente, describiendo la situación como una "problemática candente", donde la sustancia se volvió tan común como tomar café.

Todos los días, durante dos años, creo que esnifé una línea de cocaína desde aquí a Saturno... quiero decir, la cocaína era como tomar café en aquel entonces, explicó en el podcast.

Logró dejar la cocaína, pero se enganchó con el alcohol

Si bien, su consumo de cocaína se había convertido en un problema, logró dejarlo en 1985. Pero contrario de lo que se podría pensar, el actor no se mantuvo del todo sobrio, ya que poco tiempo después de superar su consumo de esta sustancia, comenzó a beber más alcohol: "como dejé de consumir drogas, mi consumo de alcohol aumentó, y te dicen que va a suceder y eso sucedió", detalló durante la entrevista.

El actor afirmó que su consumo empezó algunos años antes de debutar como actor en la pantalla grande.

Fotografía: AP Photo.

A pesar de ello, el actor superó también su problema con la bebida y ahora lleva 39 años sin consumir ninguna sustancia y aunque Baldwin admitió que, si bien no extraña la cocaína, sí extraña la bebida, pero esto no ha impedido que su fuerza de voluntad se mantenga firme. Actualmente, el actor encuentra consuelo en la meditación, aunque reconoce la dificultad de practicarla con sus siete hijos alrededor.