Dan Schneider demanda al documental 'Quiet on set' por llamarlo "depredador infantil"

Dan Schneider fue uno de los más señalados en el nuevo documental de Discovery, “Quiet on set” donde se hablaba del lado oscuro de los programas de televisión para niños, hechos por niños en Hollywood, pues desataron críticas a Nickelodeon y más productores por tratar de una manera inhumana a niños actores.

Y es que además de hablar del abuso de Drake Bell mientras por parte de un trabajador de Nickelodeon mientras hacía “El show de Amanda” y “Drake & Josh”, también habla sobre un personaje que verdaderamente era una molestia, Dan Schneider o al menos así lo aseguran en el documental disponible en Max, el servicio de streaming que publicó el documental en Latinoamérica.

Pues así como se habla de los malos tratos, ambiente laboral tóxico y peticiones de masajes, Dan Schneider es la cara de una época triste e increíble en el desarrollo de series de televisión de Nickelodeon, pues al ser el productor de programas que marcaron la infancia de muchos de los niños nacidos en 1990 y el 2000, tenía el poder de manchar estos programas con escenas de mal gusto.

Ahora gracias a medios especializados se ha podido saber que el ex productor de Nickelodeon ha demandado a los productores del documental producido por Discovery en contra de estos malos tratos, ya que Dan Schneider menciona que es erróneo lo que plante el documental y lo hacen ver como si fuera un “depredador infantil”, dejando entrever que solo lo hicieron por dinero, rating y clickbait.

Cabe destacar que después de él escándalo que provocó el documental, Dan Schneider grabó un video de disculpas junto a uno de los actores con quien trabajo en iCarly dejando entre ver que sentía mucho lo que decían de él y su ambiente de trabajo, y mencionando además que las bromas que se emitieron en los programas daban risa a niños y solo eran enfocados a ellos por lo que él no tenía la culpa de que fueran malentendidos.

“Recientemente, la serie documental 'Quiet on Set' destacó los errores que cometí y el mal juicio que exhibí durante mi tiempo en Nickelodeon. Me disculpo sinceramente y me arrepiento por ese comportamiento, y continuaré asumiendo la responsabilidad por ello. Sin embargo, después de ver 'Quiet on Set' y su tráiler, y las reacciones ante ellos, lamentablemente no tengo más remedio que emprender acciones legales contra las personas detrás de esto. En su intento exitoso de engañar a los espectadores y aumentar los índices de audiencia, fueron más allá de informar la verdad e insinuaron falsamente que yo estuve involucrado o facilité crímenes horribles por los cuales depredadores de niños reales han sido procesados y condenados”dijo Schneider a Variety