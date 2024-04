VIDEO: Yahir estuvo a punto de morir, el cantante narró el accidente que tuvo mientras buceaba y por poco ya no sale del mar

Yahir confirma que sufrió un gran terror IG/yahirmusic

En una entrevista con la cantante Isabel Lascuráin, integrante de Grupo Pandora, Yahir confesó varios momentos difíciles por los que ha pasado para llegar al lugar en el que ahora se encuentra, el famoso habló sobre sus inicios, la vida con sus hijos Ian y Tristán, así como la vez que casi pierde la vida.

Yahir dio a conocer un momento crucial en su vida, el cantante sonorense describió cómo fue el día en el que casi se queda atrapado en el mar, uno de los primeros detalles que relató fue que, aunque él tiene experiencia dentro del buceo, en una ocasión pensó que se quedaría atrapado.

El famoso exintegrante de La Academia contó a la celebridad que en una de las ocasiones en las que fue a bucear de noche con uno de sus amigos se le calló el reloj al fondo del mar. Como el cantante aún traía puesto el traje y el tanque de oxigeno se le hizo fácil volver a sumergirse, pero ahora solo.

Yahir describió que al no encontrar el objeto rápido decidió regresar a la superficie, pero para su terror no encontraba la salida, ya que se encontraban en el muelle en donde están guardados varios yates y barcos, además que empezó a desesperarse al saber que era poco el oxígeno que tenía en el tanque.

“Sin darme cuenta me arrastraba la corriente, no encontraba la salida, se me estaba acabando el oxígeno, cuando saqué la cabeza y pude salir la corriente me había llevado como 10 barcos, una angustia tremenda”, comentó.