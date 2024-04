"Que digan lo que quieran": Yahir responde al supuesto romance con Carlos Rivera

Hace unas días comenzó a viralizarse en redes sociales un rumor a cerca de una supuesta relación amorosa entre los cantantes Yahir y Carlos Rivera pero no solo eso, habría otras personas supuestamente involucradas en este triángulo amoroso.

De acuerdo con las especulaciones surgidas por internautas en la red social X, el cantante habría tenido una relación sentimental con Carlos Rivera, motivo por el cual Cynthia Rodríguez habría quedado en medio del triángulo amoroso. Pero al parecer Yahir no tenía la menor idea que se estuviera circulando esa información y así respondió.

Durante un evento cultural al que el ex académico fue invitado, reporteros de Imagen Televisión le cuestionaron qué opinaba sobre el tema. Yahir no pudo evitar asombrarse sin embargo respondió tranquilo pero luego le dijo una fuerte palabra a quienes están inventando ese tipo de chismes.

“Hace muchos años no veo a Carlos, siempre cuando le porras desde acá, ya sabe lo admiro, lo quiero mucho y me encanta lo que está haciendo, cómo ha llevado su carrera, hace mucho tiempo que no lo veo, que no hablo con él. A mí me vale ma%+$ que digan lo que quieran”, dijo.