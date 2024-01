VIDEO | Tristán, el hijo de Yahir, preocupa a sus fans por su aspecto físico ¿Qué le pasó?

Tras su participación en “La Academia”, Yahir alcanzó el éxito como actor y cantante, algo que inspiró a su hijo mayor, Tristán, quien sigue sus pasos en la música y en diciembre pasado debutó con el tema “Mezcal naranja”. Aunque lo que llamó la atención entre sus seguidores fue su aspecto físico, pues señalaron que lucía “desmejorado” y muy “delgado”, por lo que los rumores de una recaída no se hicieron esperar.

Tristán preocupa por su aspecto físico

El también influencia, de 25 años, se mantiene en el ojo del huracán desde hace varios años por sus problemas de adicciones sobre lo que su padre y él no han dudado en hablar. Aunque Tristán aseguró mantenerse sano y alejado de las sustancias su aspecto físico despertó sospechas entre los fanáticos, quienes no dudaron en externar su preocupación debido a que en un video compartido en redes sociales luce “desmejorado” y “enfermo”.

Tristán, hijo de Yahir, preocupa por su aspecto físico. Foto: IG @tristan_gss

En el clip se observa a Tristán con una cinta en la cabeza y con un look despeinado, todo mientras hace promoción de su canción. Esto desató todo un debate entre aquellos usuarios que señalaron la posibilidad de una recaída y quienes le externaron su apoyo: “Sean más empíricos”, “Ahí ya empezamos mal con ese hombre”, “Tan orgulloso que hablaba Yahir de su hijo”, “Ánimo, Tristán, te queremos”, “¿Neta es el hijo?” Y “Que dolor tan grande ha de ser para Yahir ver a su hijo así, querer ayudarlo y que no se deje”.

Tristán envía mensaje a su padre

En entrevista para el programa “Chisme No Like”, Tristán reveló que Yahir fue su gran inspiración para seguir sus sueño como cantante y expresó el deseo de que su padre escuchara su nueva canción. Además, aprovechó para enviarle un emotivo mensaje, pues todo indica que desde hace varios meses existe un distanciamiento entre ellos.

“La verdad, no sé ahorita cómo y dónde ante. Lo que pasa es que como que de repente sí estamos en comunicación, pero otras veces no. Él trae sus proyectos y yo los míos, no nos hemos visto mucho (…) Te amo, siempre estoy aquí pensando en ti, me acuerdo mucho cuando éramos morrillos. Esto estuvo bien padre y me hubiera gustado mucho pasar más tiempo contigo y en un futuro espero componer una canción contigo, pa”, dijo.