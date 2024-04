Karol Sevilla debuta en el cine con la película "Casi el paraíso"

La actriz Karol Sevilla entró al mundo de la actuación cuando era una niña, en producciones de Televisa, cobró fama internacional con la serie Soy Luna de Disney, ahora está lista para que el público la vea crecer con su debut en la pantalla grande, en la cinta Casi el paraíso.

La película es dirigida por Edgar San Juan, está inspirada en la novela homónima de Luis Spota, pero actualizada a esta época, Sevilla interpreta a 'Teresa', una joven que está totalmente sumergida en el mundo de las redes sociales y a través de su personaje, se da una conexión entre la política, la corrupción y el caos. Además, tendrá escenas más subidas de tono, por lo que espera borrar esa imagen de niña.

“Ya no me verán en la etapa Disney, es un papel diferente y me siento feliz. Creo que la gente también lo va a agradecer, tienen que verme crecer, algunos todavía me tiene atrapada en el personaje de ‘Luna’, pero ya no tengo 15 años”, afirmó.