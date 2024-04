VIDEO: Madonna llora ante los aplausos y los gritos del público en México

Madonna se presentó con gran éxito en el Palacio de los Deportes en la Ciudad de México, la estrella demostró porque lleva la corona de la "reina del pop" y para muestra el gran espectáculo que montó en donde todos los asistentes la ovacionaron y llenaron de aplausos hasta que la hicieron llorar de alegría.

La famosa estrella fue capturada en video durante uno de los momentos más emocionantes de su espectáculo, ya que de fondo suenan los gritos de todos los fanáticos de la estrella quienes le agradecen su show, pero ante tanta muestra de amor, la celebridad no puede evitar que sus ojos se llenen de lágrimas de felicidad por tanto cariño de la gente de México.

Madonna celebra 40 años de carrera en México

La celebridad no agunató el llanto. Capura de pantalla IG/inventadas.inventada

¿Cuándo serán los conciertos de Madonna en México?

Hay que destacar que el evento “MADONNA The Celebration Tour” además tendrá más fechas disponibles, serán en total cinco conciertos en México los que la cantante de 65 años llevará a cabo en el país, por lo que además del sábado 20 de abril, también sus fanáticos disfrutarán de ella el domingo 21 de abril, martes 23 de abril, miércoles 24 de abril y viernes 26 de abril.

Es la reina del pop. Captura de pantalla IG/madonna

¿Qué canciones canta Madonna en el concierto?

Hay que destacar que la famosa celebra 40 años de carrera artística, por lo que en el evento que tiene preparado no pueden faltar temas como "Die Another Day”, “La Isla Bonita” y “Don’t Cry for Me Argentina”, con lo que además de ofrecer su gran voz, también tiene programado un show lleno de bailarines y un escenario con las mejores de las producciones.

Madonna es una de las cantantes más importantes en todo el mundo, es un ícono de la cultura pop y una de las mujeres más exitosas en todo el planeta, por lo que sus fanáticos son millones de personas que aplauden sus triunfos y se dejan maravillar con la fantasía que ofrece en cada proyecto.