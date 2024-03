Lucía Méndez tenía razón: Madonna reclama a fan en silla de ruedas por no bailar

Los que dudaron de la palabra de Lucía Méndez durante años, ahora tienen la prueba irrefutable de que la actriz mexicana tenía razón: Madonna sí se enoja si la gente que acude a sus conciertos no se levanta a bailar.

Durante una reciente presentación que formó parte de su gira Celebration Tour, con la cual festeja cuatro décadas de carrera, la Reina del Pop reprochó a un fanático que no se había levantado a bailar durante su actuación.

Sigue leyendo:

Madonna escupe al público en pleno show y le llueven críticas por su desagradable acto: VIDEO

VIDEO: Madonna se cae del escenario en pleno concierto; fans culpan a su bailarín

Íconos regresan a México: Madonna, Metallica, Keane, Ringo Starr y Blink 182

En un video compartido en redes sociales se puede notar cómo la cantante, originaria de Michigan, primero le reclama que no se pone de pie. Segundos después, cuando se da cuenta de que está en silla de ruedas, se disculpa con él.

“Gracias por acompañarme, pero ¿por qué sigues sentado?, ¿por qué no te levantas?”, cuestionó la cantante antes de acercarse y darse cuenta de que su seguidor no tenía esa posibilidad.

“Oh, OK, estoy siendo políticamente incorrecta, perdón por eso. Estoy muy contenta de que estés aquí”, señaló, apenada.

Lucía Méndez ya había contado una anécdota similar

A lo largo de varios años y en distintas entrevistas, la actriz mexicana Lucía Méndez contó que la Reina del Pop se molestó con ella por no levantarse durante una presentación a la que acudió.

De acuerdo con Méndez, ella se encontraba en la tercera fila y tenía una rodilla lesionada, por lo que no podía levantarse de su asiento. Cuando Madonna notó que era la única que no se había levantado, le reclamó y la insultó.

La cantante recriminó a su seguidor que no se levantó en un concierto reciente. Foto: Especial

“A ella le molestaba que yo estuviera sentada con mi marido. O sea, soy Madonna y cómo te atreves a hacer esto. Yo seguía sentada y entonces viene uno de seguridad y me dice ‘debes levantarte porque Madonna está cantando’.

“Le dije ‘mira, compré mis boletos, no tengo porqué darte explicaciones y si me sigues molestando llamaré a mi abogado' (...). Hasta que llegó un momento en que desesperé a Madonna, entonces llegó un momento en el que me dijo ‘f**k you’”, recordó la actriz en una entrevista con Adela Micha.