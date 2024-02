VIDEO: Madonna se cae del escenario en pleno concierto; fans culpan a su bailarín

La gira de conciertos de Madonna sigue en pie y aunque nos ha regalado momentos icónicos que no son nada fáciles de olvidar, en las últimas horas su nombre causo revuelo en redes sociales hasta hacerse una de las tendencias más fuertes del día. La razón es que en medio de su show se cayó y terminó en el suelo del escenario, algo que ha dividido opiniones, especialmente por quienes culpan a su bailarín.

Madonna se cae en pleno concierto; así se vivió el momento

La también conocida como "la reina del pop" ofreció su segundo concierto en la ciudad de Seattle, donde ofreció una noche inigualable, aunque también se vio "opacada" por un incidente que la dejó tirada en el suelo; sin embargo, con toda la actitud y energía se levantó para seguir cantando y bailando, aunque lo que más sorprendió a sus fans fue que lo hizo con tremendos tacones.

Momentos antes de la caída. (Foto: Instagram)

Mientras se encontraba interpretando su famosa canción "Open Your Heart", Madonna ofreció el espectáculo de siempre que consiste en un baile de silla para mostrar su lado más sensual acompañada de un bailarín; sin embargo, todo se salió de control cuando el sujeto que la acompañaba en el escenario se tropezó.

Y es que para continuar con el espectáculo él tenía que jalar la silla ligeramente inclinada a dos patas y con la cantante de lado para avanzar así por el largo escenario. Pero mientras corría por el escenario, uno de los tacones del bailarín lo hizo derrapar y esto causó que ambos cayeran al suelo.

Pese al accidente, la cantante sólo se quedo recostada unos segundos antes de comenzar a reír por lo que acababa de pasar, algo que demostró que se tomó todo como in incidente de menor gravedad. Después de esto no dudó en continuar cantando para consentir a los miles de fans que se reunieron para verla en vivo.

¿Y tú qué opinas? (Foto: Instagram)

Aunque la reacción de Madonna demostró que no estuvo molesta y que, por el contrario, sólo fue un accidente, la reacción de sus fans no fue la misma. Y es que algunos de sus admiradores aseguraron que fue culpa del bailarín, aunque algunos más lo defendieron.

"Dícese que el pobre bailar deambula por las calles sin chamba", "más creo xq ni siquiera la ayudó se fue", "no la ayudo a levantarse, fue su primera chamba y quedó sin chamba"; "Y salió corriendo con sus tacones, dejando en el piso a la Reina del Pop", "él no la dejo caer, él tropezó fue un accidente" y "el chico se resbaló, su caída no tiene nada que ver con su edad", son algunos de los comentarios que se leen en la red.