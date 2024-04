Lucía Méndez recuerda cuando se emborrachó con Luis Miguel: “Amanecí con Micky al lado”

Lucía Méndez ha revelado en más de una ocasión detalles sobre su relación con Luis Miguel y el gran cariño que le tiene, incluso aseguró que ella fue el gran amor en la vida del cantante por lo que conserva muchas anécdotas de momentos juntos. Como la noche en la que se emborracharon, algo que logró enfurecer a la también actriz debido a que no recordaba nada al día siguiente.

En entrevista con Isabel Lascurain para su canal de YouTube, Lucía Méndez recordó la noche en la que el intérprete de “La Incondicional” la buscó en su habitación de hotel con la intención de desahogarse por la desaparición de su madre. Aunque en un principio la cantante se negó, al tratarse de LuisMi accedió sin imaginar que terminarían borrachos y pasarían la noche juntos.

“Me tomé la copa y no supe que pasó. Me puse ped*, yo creo porque de alguna forma no había comido, estaba cansada… se me subió muy rápido y al otro día amanecí con Micky al lado (…) Me pongo como energúmeno: ‘No es posible, qué barbaridad, me emborrachaste. Fuera de aquí, no te quiero volver a ver en mi vida”, recordó Lucía Méndez sobre la noche que pasó con Luis Miguel.

La también actriz recordó que luego de la noche que pasaron juntos Luis Miguel comenzó a buscarla para invitarla a salir, pero ella decidió sólo tener una amistad con el cantante debido a la diferencia de edad. Pese a ello, expresó el gran cariño que siente por él por los momentos que vivieron juntos.

“Había una química muy padre, había mucha atracción, nos divertíamos muchísimo (…) Platicábamos mucho, veíamos películas de terror, o sea, nos llevábamos muy bien, pero yo siempre tenía en mi cabeza que yo le llevaba años y que iba a suceder nada bueno, que no debía estar con él. La verdad siempre traté de no enamorarme, metí cabeza. No me enamoré, lo quería mucho, pero no lo amaba”, recordó.