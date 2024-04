Michelle Salas presume la lujosa fiesta con mariachi que le organizó a su papá, Luis Miguel | VIDEO

Michelle Salas y Luis Miguel se encuentran viviendo una de sus mejores épocas de padre e hija, pues luego de años de distanciamiento e incluso un comunicado en el que la modelo pedía respeto sobre su vida privada por la forma en la que se le retrató en la serie biográfica de su papá, han demostrado que limaron asperezas y que ahora están juntos en los momentos más especiales. El mejor ejemplo fue octubre de 2023, año en el que la también hija de Stephanie Salas llegó al altar y en la boda estuvo presente el "Sol de México".

Ahora, los famosos se volvieron tendencia en redes al presumir un nuevo momento que quedó guardado en redes sociales y que los fans de ambos no perdieron la oportunidad de viralizar. Y es que este viernes 19 de abril Luis Miguel celebró su cumpleaños número 54 con un concierto inolvidable en Las Vegas, donde por cierto, sus fans le cantaron las mañanitas con todo y mariachi. Hoy sabemos que no fueron los únicos en celebrarlo, ya que Michelle Salas le organizó una fiesta privada a su papá.

Sigue leyendo:

Fans de Luis Miguel lo sorprenden al cantarle las mañanitas por su cumpleaños 54; lo festejó con concierto en Las Vegas

Salma Hayek sorprende con emotivo mensaje a Luis Miguel por su cumpleaños

Michelle Salas se lució con elegante y glamuroso look de noche. (Foto: IG @michellesalasb)

Cena privada y mariachis, la fiesta con la que Michelle Salas festejó los 54 años de Luis Miguel

Michelle Salas compartió en su cuenta oficial de Instagram un video de pocos segundos en el que dejó ver parte de la fiesta que le organizó a Luis Miguel por su cumpleaños 54, misma en la que habría un número limitado de personas, decoración de lo más elegante y, por supuesto, música en vivo. Aunque no sabemos si el intérprete de "La incondicional" sorprendió a los presentes con su voz, sí quedó claro que un grupo de mariachi le cantó "Las mañanitas".

Vestidos con sus trajes negros e instrumentos en mano, se ve a los músicos tocando para Luis Miguel. El video que compartió la miembro de la Dinastía Pinal es muy breve y no muestra muchos detalles, pero en el lugar también se aprecia una mesa de no demasiados lugares con todo listo para una cena y un brindis de lo más elegantes. Por supuesto, Michelle Salas mantuvo la privacidad de su papá y de los presentes al no mostrarlos ante la cámara.

El pasado viernes la hija de Luis Miguel presumió al cantante con esta postal. (Foto: IG @michellesalasb)

Pese a ello, quedó claro que la pequeña fiesta era para festejar a su papá. Cabe destacar que según las publicaciones anteriores en las que la modelo se presumió en Las Vegas, también estuvo acompañada de su esposo Danilo Días, así como de su tío Alejandro Basteri, por lo que muy probablemente estuvieron presentes en dicha reunión, así como la novia de Luis Miguel, Paloma Cuevas, quien lo ha acompañado a lo largo de su gira.