3 películas de los años 2000 que puedes ver en Disney+ para recordar los días donde cenabas quesadillas y chocolate

La nostalgia es el precio que se debe pagar cuando los buenos tiempos se han convertido en un recuerdo, pero hay una forma de regresar a ellos desde la comodidad de tu hogar, pues existen películas que reflejan a la perfección cómo fue vivir en la época de los años 2000 y es que quien no se llena de emoción al recordar los sentimientos de Lizzie McGuire o la mirada de Raven después de predecir su futuro.

Sigue leyendo:

La película mexicana de brujería con terror intenso que acaba de llegar a Netflix y no te dejará respirar

"Abigail" es la más bestial y aterradora película de clasificación R que debes ver en el cine este fin de semana

¿Cuáles son las mejores películas de los años 2000?

En estas imágenes podemos ver como el paso del tiempo ha quedado congelado y todas ellas se encuentran disponibles en Disney Plus para que las reproduzcas todas las veces que se te antoje. Pero si te has sentido abrumada por la cantidad de opciones que existen en el catálogo de esta plataforma, no te preocupes ya que aquí te traigo tres recomendaciones que nunca fallan, pues se han convertido en el lugar seguro de muchas personas, a pesar de no ser estrenos recientes.

Estas películas son consideradas clásicos modernos y han tomado gran popularidad entre las personas que crecieron durante los años 2000.

Fotografía: Pinterest.

Lizzie McGuire: Estrella Pop (2003)

Como una serie no fue suficiente para las fans de la icónica Lizzie, en el año 2003 se estrenó esta cinta en donde podemos ver a la protagonista haciendo las maletas para emprender un viaje de ensueño a Italia y acompañada de Gordo, Kate y Ethan buscan encontrar la aventura que caracteriza a esas tierras y vaya que esto sucede.

Y es que el destino le tiene una sorpresa preparada, ya que Lizzie es confundida con Isabella, la mitad de un famoso dúo de música pop italiano. Esto desencadena una serie de eventos que llevan a Lizzie a cruzarse con Paolo, el irresistible exnovio de Isabella y una estrella del pop que parece querer ayudar a su compañera de canto, pero no sólo eso, sino que la encantadora personalidad de Paolo la enamora por completo, quien esconde un oscuro secreto que será revelado de manera dramática y, por supuesto, en medio de un grandioso número musical.

Sueños sobre hielo (2005)

Esta película nos cuenta sobre la vida de Casey Carlyle, una joven estudiosa y experta en física, que al tener una personalidad tímida y reservada, sigue los planes trazados por su madre, Joan, una destacada profesora de literatura que parece tener todo el futuro de su hija meticulosamente planificado, ya que la ha conducido para competir por una codiciada beca en Harvard, basada en un trabajo de investigación sobre la aplicación de las fórmulas físicas de la inercia en el mundo del patinaje artístico.

A medida que Casey se sumerge en este proyecto, descubre una nueva pasión por el deporte sobre hielo que nunca antes había experimentado con la física, encontrando en él una libertad y expresión que la ciencia nunca le había proporcionado. Su vida da un giro inesperado cuando tiene la oportunidad de patinar junto a Gen, una joven prodigio del patinaje, y su entrenadora y madre, Tina, una ex campeona mundial. Es así como Casey se enfrenta a una decisión crucial: seguir el camino marcado por su madre hacia la excelencia académica en Harvard, o seguir su corazón y perseguir su pasión por el patinaje artístico.

Una película poco conocida en Disney+

Jump in! (2007)

Izzy Daniels es un joven determinado a seguir los pasos de su padre como boxeador. Sin embargo, su perspectiva de la vida da un giro inesperado cuando conoce a Mary, una chica del vecindario, quien lo introduce a un deporte completamente diferente: el doble salto de cuerda. Izzy, acostumbrado a entrenar con una cuerda simple para mejorar sus habilidades en el boxeo, descubre que tiene un talento natural para este deporte.

Cuando Mary y sus amigas lo animan a participar en el campeonato nacional de doble salto, Izzy se encuentra dividido entre seguir las expectativas de su padre o perseguir sus propios sueños y deseos. En medio de esta disyuntiva, deberá tomar una decisión que no solo afectará su futuro en el deporte, sino también su relación con su familia y su propia identidad.