La película mexicana de brujería con terror intenso que acaba de llegar a Netflix y no te dejará respirar

Abril es un mes lleno de estrenos en Netflix y una película que acaba de ser recién agregada ya está causando un miedo intenso con el que querrás pasar tus días y noches en espacios bien iluminados. Si tú como nosotros eres amante del género de terror, hoy te compartimos una recomendación que no te debes perder, pues te pondrá los nervios de punta, además que te adentrará en el cine mexicano del que poco se habla y en el que la brujería se hace presente.

¿Qué ver en Netflix?

La recomendación que hoy te compartimos es "Desaparecer por completo", una película mexicana de brujería que parece tan real que no te dejará respirar y te pondrá a sudar de nervios desde los primeros minutos. Su calificación es casi excelente, según Rotten Tomatoes e incluso la audiencia le ha dado una aprobación del 67 por ciento; por esto y más no te la puedes perder, ya que en ella encontrarás ese suspenso que eriza la piel. ¡No por nada se encuentra en el Top 10 de lo más visto en Netflix!

¿De qué trata "Desaparecer por completo"?

La trama es bastante sencilla y si vives en México la sentirás todavía más real y personal, ya que el protagonista es un joven fotógrafo dedicado a la nota roja, sí, esa que vemos en los periódicos en cada puesto de la esquina. Pero el misterio, drama, suspenso y terror ocurren cuando en una llamada su vida cambia por completo y sin creer en la brujería, tendrá que confiarle su vida.

El porqué viene después de que acudió a una escena del crimen en el que un diplomático importante es quien perdió la vida. Después de fotografiar el cadáver, el fotógrafo que está enamorado de una enfermera a quien poco ve, comienza a tener problemas de salud que parecen no tener explicación, pero que termina por afectarlo los cinco sentidos. Por si fuera poco, si no le encuentra una pronta solución, el mundo que conoce puede desaparecer por completo. ¡Y es todo lo que te contaremos!, para que no caigas en spoilers y la veas hoy mismo.

Tráiler de "Desaparecer por completo"

Si te quedaste con ganas de saber más sobre esta película de Netflix, pero no quieres spoilers, aquí te compartimos el tráiler para que te animes a verla.