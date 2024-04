William Valdes revela escenas de celos de William Levy con Elizabeth Gutiérrez: “La tenía encarcelada”

En medio del escándalo por la ruptura de William Levy y Elizabeth Gutiérrez, el conductor William Valdes se mostró a favor de la actriz y calificó al cubano como “machista”. El también actor dijo haber sido testigo de algunas escenas de celos en la pareja y que esto habría sido uno de los motivos por los que ella dejó un tiempo su carrera en la actuación.

Revelan escenas de celos de William Levy

En entrevista con Shanik Berman, el exconductor de “Venga la Alegría” habló sobre las escenas de celos que William Levy tuvo con Elizabeth Gutiérrez. Como aquella en la que el actor se enteró de las escenas que su esposa tendría con otros hombres y exigió que fuera sacada de la telenovela y fuera reemplazada por Marlene Favela.

Sigue leyendo:

Elizabeth Gutiérrez y William Levy: fans se lanzan contra Samadhi Zendejas por su supuesto romance con el actor

Reportes policiales revelan fuertes altercados domésticos entre William Levy y Elizabeth Gutiérrez

Valdes indicó que Elizabeth Gutiérrez habría dejado su carrera por una actitud machista de Levy, pues él “no quería que ella trabajara”. “Yo creo que literalmente la encarceló, porque no la vimos, y la pregunta era ¿por qué Elizabeth sale de actuar? y es justamente por eso (…) Es un tipo de ‘yo puedo pero tú no puedes, yo me puedo acostar con quien se me da la gana pero tú no', porque la mentalidad del cubano es así”, dijo el conductor.

Destapan altercados domésticos en la pareja

Luego de que Elizabeth Gutiérrez confirmara su ruptura definitiva, la revista People en Español reveló reportes policiacos de supuestos “altercados domésticos” entre la actriz y William Levy hace tan sólo unos meses. En varias ocasiones la pareja habría llamado a la policía por peleas en las que, incluso, estuvieron involucrados sus hijos y un arma por parte del actor.

Mientras tanto, la actriz Samadhi Zendejas, quien fue señalada de ser la tercera en discordia en la relación de Levy con Gutiérrez, aclaró en entrevista para “Al rojo vivo” que no existió ningún romance con su compañero de escena y que también trató de evitar estos rumores.