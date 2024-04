Elizabeth Gutiérrez y William Levy se mantiene en medio de la polémica, pues tras confirmar su ruptura se revelaron informes policiales de supuestos altercados domésticos entre la pareja ocurridos hace tan sólo unos meses. En uno de éstos señalan que la actriz habría llamado a la policía luego de que el actor cubano llegara a su casa con un arma y agrediéndola verbalmente.

Policía habría intervenido entre William Levy y Elizabeth Gutiérrez

La revista People en Español tuvo acceso a documentos de la policía de la ciudad de Davie que presta servicio a Broward, condado en el que está ubicada la lujosa residencia de William Levy y Elizabeth Gutiérrez. En los informes señalan que oficiales acudieron en cuatro ocasiones a la propiedad por llamados de emergencia ante altercados domésticos.

Sigue leyendo:

Quién en Samadhi Zendejas y por qué la relacionan con William Levy

Entre lágrimas, Elizabeth Gutiérrez confirma su separación con William Levy: “Siempre aposté por mi relación”

Reportes policiales revelan fuertes altercados domésticos entre William Levy y Elizabeth Gutiérrez. Foto: IG @gutierrezelizabeth_

La primera vez que la policía recibió un llamado de emergencia fue en octubre de 2023 por un “altercado doméstico” debido a que el actor estaría en estado de ebriedad, lo que molestaría a Gutiérrez debido a que éste suele hacer “comentarios groseros” y externó su deseo de que su pareja pidiera ayuda ante un “problema con la bebida”.

La segunda vez ocurrió enero pasado, cuando el actor habría llegado en estado de ebriedad a su casa agrediendo a la actriz verbalmente y acusándola de serle infiel; además, tenía un arma con la que buscaba a un sujeto que supuestamente estaba en la habitación de la pareja y que, señaló Levy en su declaración, había captado en la cámara de seguridad y la pistola era para defenderse.

Elizabeth Gutiérrez confirmo el fin de su relación luego de 20 años juntos. Foto: IG @gutierrezelizabeth_

Otro informe es del 1 de marzo, en éste el oficial señala que el actor cubano fue quien habría contactado a las autoridades ya que deseaba saber la localización de su hija, quien vive con su madre como parte del acuerdo de separación. Esto ocurrió luego de que Levy intentara saber más de ella en una llamada en la que le colgó al cuestionarla el respecto, en esa ocasión el oficial le hizo saber que la madre tenía el mismo derecho que él de viajar con su hija ya que no existía una orden de la corte que lo prohibiera.

Finalmente, la más reciente ocurrió un día después, el 2 de marzo. Elizabeth Gutiérrez llamó a la policía luego de que el actor supuestamente empujara a su hija, Kailey, de manera accidental para evitar que entrara a su cuarto cuando ésta llegó pateando la puerta junto a sus primas pensado que había una mujer con él.

"Después de un mes y medio, Elizabeth, Kailey y las primas vienen a la casa, diciendo que tengo una mujer adentro. Rompen la puerta para ver si hay alguien adentro. Si hubiera estado con alguien, estaba viviendo solo. Es mi casa, estaba solo. Kailey rompe la puerta, yo no sé qué está pasando. Yo no la empujo, pongo la mano para que no pasara”, dijo Levy en entrevista a People en Español sobre el último informe.