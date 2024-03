Scorpions cancela su participación en el Vive Latino 2024

La mañana de este viernes 8 de marzo la banda de rock, Scorpions canceló su participación en el festiva de música Vive Latino 2024. Los alemanes estaba programados para presentarse el próximo sábado 16 de febrero, por lo que su anuncio provocó distintas reacciones en redes.

Ante sus más de un millón de seguidores en Instagram, Scorpions subió un comunicado lamentando no poder presentarse en la Ciudad de México. La banda de rock aseguró que el anuncio les provocaba un profundo dolor, pero tomaron la decisión por recomendación médica.

Scorpion cancela su participación en Vive Latino 2024

Hace unos momentos Scorpions, una de las bandas más aclamadas para el Vive Latino 2024, confirmó que no podrá presentarse este sábado 16 de febrero. En el escrito se detalló que el motivo es que el vocalista, Klaus Meine se sometió a una cirugía de la cual aún no se ha podido recuperar al cien por ciento.

En este sentido los intérpretes de "Wind of change" y "Send me an Angel" dijeron que el médico le recomendó a su vocalista no realizar un viaje de más de 12 horas y mucho menos presentarse a 2000 metros de altura. Los fans inmediatamente externaron su tristeza.

"No me he recuperado como esperaba y, tras hablar con mi equipo médico, me ha aconsejado que un vuelo de 12 horas y actuar a 200o metros de altitud es complicado", se lee.

Este fue el mensaje que subió. Foto: Instagram/@scorpions

En la parte final del escrito, Scorpions ofreció una disculpa a todos sus fans y a los asistentes al Vive Latino 2024. Finalmente expresó su deseo de regresar a México, pero cuando las condiciones sean las adecuadas.

"Lamento mucho causar este inconveniente a todos nuestros fans mexicanos y a los promotores. Espero su comprensión", concluye.

¿Quién tomará el lugar de Scorpions en el Vive Latino 2024?

Después del anuncio de Scorpions, Vive Latino confirmó que el lugar de la banda de rock será tomado por Billy Idol. Los fans aseguraron que fue una buena elección. El músico se presentará el sábado 16 de marzo en el Vive Latino 2024.

"¡La leyenda, el ícono del punk rock! ¡Billy Idol llega al Vive Latino 2024! Una explosión de pura energía rebelde se acerca", fue el anunció que dieron los organizados de uno de los festivales de música más importantes en todo el mundo.