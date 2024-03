Vive Latino 2024 cartel actualizado: horarios y artistas que van a estar el 16 y 17 de marzo

Uno de los eventos de música más esperados del año está a punto de llevarse a acabo. Nos referimos al Vive Latino edición 2024. Este espectáculo reúne a diferentes agrupaciones y cantantes nacionales e internacionales en un solo escenario para que sus fans puedan disfrutar un concierto lleno de versatilidad y por supuesto, mucha música.

Cabe destacar que este año el 24 Festival Vive Latino cambiará por primera vez la sede oficial. Esta vez no se realizará en el Foro Sol como normalmente se hacía, ahora será en el Autódromo Hermanos Rodríguez los días 16 y 17 de marzo. Y si todavía no adquieres tus boletos, todavía estás a tiempo de hacerlo.

Esta vez no se realizará en el Foro Sol | Foto: X @vivelatino

Vive Latino 2024: Cartel de artistas actualizado

Este año, el Vive Latino será testigo del regreso de algunas icónicas bandas como Belanova que después de más de 10 años de estar fuera de los escenarios, regresa para complacer a su público, pero también vivirán otra gran experiencia ya que después de que Paramore cancelara su presentación, otra espectacular agrupación tomará su lugar. Cabe destacar que en los últimos meses el cartel oficial fue actualizado con nuevos artistas y aquí están todos los artistas confirmados.

Sábado 16 de marzo

Bad Religion, Bratty, Belanova, Black Veil Brides, Cabra, Chingadazo De Kung Fu, Cartel De Santa, Depresión Sonora, Depedro, Destripando La Historia, El Columpio Asesino, Gogol Bordello, Fito Páez, Genitallica, Greta Van Fleet, Isaac Et Nora, Insite, Kchiporros, Jorge Drexler, La Vela Puerca, La Adictiva, Lng/Sht, La Bande-Son Imaginaire, Los Cafres, Los Infierno, Los Choclok, Los Zigarros, Millonario, Marissa Mur, Nash, No Te Va Gustar, Out Of Control Army, Panteón Rococó, Prayers, Portugal. The Man, Sara Hebe, Scorpions, Sgt Papers, Sonido Gallo Negro, Stilo, Sussie 4, The Rambler'S Blues Band, Troker, Vaquero, Wiplash.

El Vive Latino será testigo del regreso de algunas icónicas bandas como Belanova que después de más de 10 años de estar fuera de los escenarios | Foto: X @vivelatino

Domingo 17 de marzo

Akil Ammar, Alcolirykoz, Arroba Nat, Babasónicos, Banda Bastön, Buenrostro, C-Kan, Dannylux, Diamante Eléctrico, Dante Spinetta, Future Islands, Florian, Instituto Mexicano Del Sonido, Hombres G, James, Junior H, Jaze, Jose Madero, Kerigma, Kevin Kaarl, Kings Of Leon, La Pegatina, La Castañeda 35, Las Ultrasónicas, Lori Meyers, Los Lobos, Los Muchachos, Maná, Muerdo, Peces Raros, Poolside, Ralphie Choo, Renee, Rawayana, Sabino, Semisonic, San Pascualito Rey, Silvana Estrada, Sad Breakfast, Slot Machine, The Warning, Ysy A, Yves Tumor.



El domingo se presentarán más de 20 icónicas bandas | Foto: X @vivelatino

¿A qué hora se presentarán las bandas del Vive Latino?

