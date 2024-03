Hace unos días, Poncho de Nigris denunció a través de sus redes sociales que alguien había entrado en sus camerino y le había robado algunas cosas. Ahora se da a conocer que entre los artículos que le hurtaron estaba una fragancias fina de de un alto valor, así como un whisky.

El conductor viajó desde su ciudad natal en Monterrey a la Ciudad de México para grabar el nuevo programa del que formará parte y está por estrenarse. Durante su estancia fue cuando le robaron, pues indicó que muchas de sus pertenencias personales se encontraban en el camper que tenía asignado.

Poncho estaba muy molesto | Foto: Instagram @ponchodenigris

Le roban un perfume "carísimo" y una botella de whisky

Visiblemente molesto, el también empresario comentó que alguien accedió sin su permiso al camper y se llevaron un perfume de la marca Louis Vuitton, así como una botella de whisky que le habían regalado. Tras el inconveniente preguntó quién se la iba a pagar o quién sería el responsable.

“Nos robaron aquí en los campers, nos robaron la loción Louis Vuitton y varias cosas, ¿Quién nos las va a pagar? Ya tenía aquí todas mis cosas y todo como si fuera mi casa, una botellita de Whisky que me regaló la producción también se fue. Ya no vamos a poder dejar nada”, dijo el modelo.

Y aunque Poncho no dio detalles de cuánto costaba la loción que le robaron, al ser de una lujosa marca, el precio oscila entre los 6 mil y 15 pesos mexicanos. Después del momento, el presentador regiomontano señaló que no volvería a dejar sus artículos en el camper porque al parecer ya no podía confiar.

El también empresario comentó que alguien accedió sin su permiso al camper y se llevaron un perfume de la marca Louis Vuitton| Foto: Instagram @ponchodenigris

Poncho De Nigris festeja sus 48 años

Hace unos días, el de Nigris celebró sus 48 años de vida rodeado de amigos, familiares y por su puesto de sus hijos. Sin embargo, la gran ausente en el evento fue su hija mayor Ivanna, quien no estuvo en el festejo y le envió un emotivo pero crudo mensaje que dejó ver que hay una relación un tanto distante entre padre e hija.

Fue a través de la cuenta de Instagram de la hija mayor de Poncho, donde escribió un mensaje en el que deseaba a su padre un feliz cumpleaños pero también aprovechó para decirle que lo extraña y que aunque a veces sea un poco "frío" con ella, lo quiere mucho.