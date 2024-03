"Aunque eres un poco frío": hija de Poncho de Nigris lo felicita por su cumpleaños y muestra que hay una relación distante

Poncho de Nigris celebró su cumpleaños número 48 en compañía de su familia y amigos, sin embargo, durante la fiesta estuvo ausente su hija mayor. Pero a pesar de no haber asistido, le envió un mensaje de felicitación a su padre, aunque dejó ver que existe una relación distante y “fría” entre su papá y ella.

Actualmente, Ivanna tiene 13 años y es la hija mayor del empresario y conductor, fue producto de su relación con la modelo Lucy Garza. Sin embargo, el también actor no convivió con ella pocos años debido a que su madre se la llevó a vivir a Estados Unidos y hasta años más tarde volvieron a convivir.

A través de su cuenta de Instagram, Ivanna publicó un mensaje dedicado a su padre en el que además de desearle un feliz cumpleaños, mostró que la relación entre ellos no es tan cercana pero aún así lo quiere e incluso, aseguró que está dispuesta a enseñarle a su padre a amarla.

“Feliz cumpleaños papá, al final del día, te extraño, siempre te he extrañado, incluso si no vivimos juntos, incluso si yo no soy tan deportista. Yo soy más artística, femenina y sensible”.