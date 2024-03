Consuelo Duval se reencuentra con su exnuera, Carolina Miranda, y la llena de elogios: “te amo”

Además de destacar como actriz y comediante, Consuelo Duval ha demostrado que también es una buena exsuegra porque en pleno programa de “Netas Divinas” llenó de elogios y bonitas palabras a su exnuera, la actriz y modelos Carolina Miranda, quien fue una de las invitadas especiales del proyecto de Unicable.

“Eres súper divertida, te amo”, le dijo la actriz de “La familia P. Luche” a la protagonista de la película “Todas menos tú”. Además, la comediante felicitó a su exnuera por su trabajo protagónico en la serie de Netflix “Perfil falso” en la que trabajó con el actor venezolano Rodolfo Salas.

Foto: Instagram “Netas Divinas”.

Consuelo Duval, la exsuegra más linda con Carolina Miranda

Como en la serie Carolina Miranda le dio vida a una bailarina, Consuelo Duval le preguntó si tenía una doble para hacer las escenas de baile, ya que quedó impactada con su talento hasta para bailar. “Permíteme decirte que ‘Perfil falso’ es una de las series que más me ha atrapado, que me maravilló de tu trabajo porque ‘mírala, ‘qué bailarina me saliste’”.

Al escuchar las palabras de su exsuegra, la actriz, de 33 años de edad, no pudo contener la emoción y recordó cómo se preparó para el proyecto. Además de practicar las coreografías, tuvo que improvisar una de las escenas más importantes y, por lo mismo, se encomendó a “los santos de los perreos”.

Foto: Instagram “Netas Divinas”.

Qué pasó entre Carolina Miranda y Miche Duval

Carolina Miranda sostuvo una relación amorosa con Miche Duval, de 30 años, durante dos años. Su noviazgo surgió luego de que coincidieron en la serie “Señora Acero” en la que sus personajes eran hermanos. La química no duró en notarse, y el amor los alcanzó; en redes sociales compartían muchos detalles de su noviazgo, siendo una de las parejas más queridas en la industria del entretenimiento en México.

Sin embargo, finalizaron su romance y tomaron rumbos diferentes. En entrevista para People en Español, la actriz llegó a exponer lo siguiente: “el destino te junta en un camino, pero nunca te dice por cuánto tiempo. Son procesos, caminos y no queda más que aceptar la situación y respetar la vida y decisiones de todos a nuestro alrededor”.

Pese a la separación, Carolina Miranda mantiene una buena relación con Consuelo Duval, quien le guarda cariño, aunque ya no es propiamente parte de su familia.