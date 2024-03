Paola Rojas rompe tabúes y revela que la menopausia se avecina: “no tengo claro el estado de mis hormonas”

Desde el sillón de “Netas Divinas”, Paola Rojas se sinceró y habló de un tema con el que rompió tabúes: la menopausia. La periodista y presentadora de televisión, de 47 años de edad, compartió que todo indica que ésta se avecina porque ha empezado a tener cambios, además de que ya se manifiestan los famosos bochornos.

La titular del programa de Unicable abordó el tema de la menopausia porque hablaba con sus “netas divinas” -Natalia Téllez, Daniela Magún, Galilea Montijo y Consuelo Duval- de la importancia de cerrar ciclos y expuso que a ella le gustan los inicios porque desde pequeña le dio un sentido positivo.

La periodista expuso que tiene cambios hormonales vinculados con la menopausia. Foto: Archivo.

Paola Rojas anticipa la llegada de la menopausia por el “calor” que ya siente

“Lo he contado, terminar algo, bueno, al menos así recuerdo. Cuando iba a acabar primaria decía ‘ay, que no se acaba la primaria porque es lo máximo’ y luego llegué a secundaria y vi que estaba mejor entonces era ‘que no se acabe la secundaria’ (y luego) ‘la prepa es mejor’”, expresó Paola Rojas, quien partió de este ejemplo para revelar cómo su vida está cambiando y cómo vive este proceso femenino.

En pocas palabras, la periodista dijo que amaba los cambios y vivir nuevos comienzos, “hasta que llegó la menopausia y dije ‘esto no es mejor’”. Tras revelar esto, la comunicadora dijo que aún no llega la menopausia, pero sabe que se aproxima “porque el calor que siento aquí (señalando los hombros) quiere decir que se avecina”.

También llegan otros cambios hormonales

Al exponer esto, Galilea Montijo le cuestionó a Paola Rojas si no estará en “climaterio”, de modo que respondió con total honestidad “no tengo claro el estado de mis hormonas” y agrego “lo que sí tengo claro, confieso, antes disfrutaba mucho los cambios (...) y con el paso de los años me doy cuenta que esto de abrazar lo nuevo como antes, ya no es necesariamente tan fácil”.

La periodista se caracteriza por ser transparente cuando habla, como ha sucedido con otros temas, como su separación de su exesposo, el exfutbolista Luis Roberto Alves dos Santos Gavranic, mejor conocida como “Zague”, y su maternidad. Incluso colabora en el podcast “Somos Alidas” en el que aborda temas enfocados a las mujeres, a fin de empoderar.