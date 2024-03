Hermano de Luis Miguel no sabía que se declaró oficialmente muerta a su madre en México

A inicios de este año trascendió que Marcela Basteri, madre de Luis Miguel, fue declarada legalmente muerta en el juzgado cuarto de lo familiar en la Ciudad de México en 2022.

Fue el periodista Armando Gallegos, quien manifestó en el canal de YouTube de Inés Moreno, que tanto el cantante como sus hermanos decidieron realizar este proceso legal.

“Me filtraron que abogados de Luis Miguel están haciendo diferentes diligencias, entre ellas, la problemática de los hijos que no puede ver, pero también un proceso extraordinario que es la presunción de muerte”, mencionó Gallegos en aquella ocasión.

Ante este escenario, Alejandro Basteri no pudo evitar los cuestionamientos de los medios de comunicación, como el programa Hoy, y sin entrar en detalles únicamente dijo: “No, no tengo información de eso, no tengo ahorita comentarios”.

No obstante, el empresario destacó que gracias a la colección que lanzó en honor a su madre, puede mantener vivo su recuerdo. “Todo está inspirado en una mujer divina, hermosa, que era mi madre, bueno, que es mi madre, ya estamos haciendo algo en memoria dé…”, declaró.

Sobre la definición de la calidad de las prendas, Alejandro recalcó: “El estilo más fino, más amoroso, más del corazón que puede haber en una línea de lo que hacemos”.

Y recordando cómo diseñaba la mujer que le dio la vida, Basteri contó: “A ella le encantaba eso, era lo más importante y le motivaba, era confeccionar y [ahora] a hacer las cosas bellas como siempre lo había hecho”.

Finalmente, Alex se negó a emitir algún comentario respecto a las especulaciones que aseguran que Luis Miguel podría presentar una serie de conciertos en el Palacio de Bellas Artes.

“No vengo a hablar por temas de mi hermano, te agradezco muchísimo que lo platiquen ellos, o más bien, no soy vocero de ellos”, externó sobre el rumor.

Con información de Agencia México.