Bárbara Mori da cachetada con guante blanco al saber que Sergio Mayer escribió de ella en su libro

Cada vez más famosos escriben libros autobiográficos para revelar detalles íntimos, sin importarles a quienes involucran. El más reciente ejemplo es el actor y expolítico Sergio Mayer, quien a sus 57 años de edad está por lanzar su libro "Entre el infierno y el éxito". Aunque es un libro catalogado como de "autoayuda", el exintegrante de Garibaldi habló de uno de sus examores, la actriz uruguaya Bárbara Mori.

Sin embargo, la misma actriz se mostró sorprendida al saber del libro del padre de su único hijo, Sergio Mayre Jr., ya que se enteró de su existencia en la alfombra roja de la serie "Un buen divorcio". En entrevista con periodistas de diversos medios de comunicación, la protagonista de "Rubí", expuso "acá a lado me acaban de dar la noticia, no sabía que escribió un libro".

Sigue leyendo:

Renata Notni y el elegante look con el que opacó a Cazzu en la Semana de la Moda de París

Susana Zabaleta afirma tener una "química especial" con Ricardo Pérez y admite que le gusta el estilo del comediante

La actriz se enteró del libro de su ex en pleno evento. Instagram Bárbara Mori.

Bárbara Mori y el mensaje que le mandó a Sergio Mayer

Por lo mismo, Bárbara Mori, de 46 años de edad, expuso que Sergio Mayer no le preguntó si podía hablar de ella en el libro. "No sabía que existía el libro, entonces obviamente no (le di permiso)", agregó la actriz al hablar con la prensa. A pesar de esto, la protagonista de "Kites" mantuvo la calma, siendo amable y respetuosa con la prensa.

La uruguaya incluso le dio cachetada con guante blanco a Sergio Mayer porque respondió puntualmente cuanto la prensa le preguntó si no está molesta porque su ex habla de ella en su libro. "A estas alturas, hay pocas cosas que me molestan", expresó con serenidad la actriz.

El libro del actor se llama "Entre el infierno y el éxito" y es considerado de autoayuda. Foto: Archivo.

Agradecida con su pasada porque "de todo se crece"

Para concluir la charla con los medios, Bárbara Mori dijo que está "muy, muy agradecida" por lo que vivió a lado de Sergio Mayer porque tuvo lecciones de vida. "De todo se crece (y aprende), de las buenas, de las malas, de todo se crece".

En 2020, la actriz sostuvo una entrevista con su amiga Marimar Vega, a quien le expuso que la relación con el padre de su hijo era complicada porque su pareja era más un padre. Al darse cuenta de que no era feliz y de que su hijo presenciaba eso, decidió concluir la relación y empezó a trabajar en ella. Es por esto que Bárbara Mori considera que su pasado con Sergio Mayer fue un impulso para seguir adelante.