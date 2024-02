Susana Zabaleta afirma tener una "química especial" con Ricardo Pérez y admite que le gusta el estilo del comediante

El mes de febrero ha despertado el amor en muchos famosos quienes decidieron entregarse a sus sentimientos para vivir momentos de felicidad en compañía de sus nuevas parejas. Un ejemplo de ello es la famosa cantante Susana Zabaleta, quien admitió sentir una fuerte conexión hacia el comediante Ricardo Pérez, conductor del podcast "La Cotorrisa".

Sigue leyendo:

Matías, hijo de Susana Zabaleta, fue asaltado a mano armada: "a un amigo le pegaron"

Susana Zabaleta y Ricardo Pérez de "La Cotorrisa" tienen una romántica cita, ¿ya son novios?

Susana Zabaleta admite tener una relación con Ricardo Pérez

Después de varias semanas de especulaciones sobre la relación de los famosos, la también actriz abordó el tema de su relación romántica con Ricardo Pérez, a quien conoció durante las grabaciones del programa “Divina Comida” en diciembre de 2023. Aunque varias veces explicaron que sólo eran "amigos cercanos", durante una extrevista para el programa "Hoy Día" confirmó su noviazgo con el comediante de 29 años.

Inicialmente, cuando los medios le cuestionaban sobre la naturaleza de su vínculo con el humorista del podcast “La Cotorrisa”, Zabaleta lo negaba, limitándose a señalar que eran amigos cercanos y que compartían una excelente relación.

Fotografía: Instagram/@susanazabaleta

"Yo no estaré saliendo con alguien menor de edad, por supuesto", aclaró Zabaleta. "El señor tiene su edad definida y yo también. No me agrada esa idea de hacer alarde como si fuera una adolescente. No es mi estilo aparecer en portadas o participar en esas tonterías que hacen algunas de mis colegas", afirmó con firmeza.

Aunque la relación sí comenzó como una amistad, los sentimientos de ambos fueron creciendo hasta consolidar una "conexión especial", misma que no se ve afectadad por la diferencia de edad, ya que ella resultó ser 30 años mayor que Ricardo. Durante la misma entrevista, la actriz afirmó que disfrutan mucho al pasar tiempo juntos e incluso el comediante ya asistió a una boda con ella, a pesar de que el evento tuvo lugar en Coahuila.

Tras semanas de cultivar esa amistad, Zabaleta decidió revelar que sí existe una conexión especial entre ambos artistas y que disfrutan enormemente de su tiempo juntos.

Fotografía: Instagram/@susanazabaleta

El estilo de Ricardo Pérez ha enamorado a Susana Zabaleta

Fue precisamente en este evento familiar que la cantante fue testigo del estilo personal de Ricardo Pérez y aunque bromeó diciendo que era "raro", admitió que tiene una gran habilidad para vestirse durante ocasiones especiales y confesó que, a diferencia de la mayoría de las personas que se sienten impresionadas por la presencia de Zabaleta, él se siente cómodo y relajado con ella. Además explicó que le agrada el estilo del comediante, aunque bromeó sobre sus tatuajes, comparándolos con los de un preso y sentenciando que jamás se haría uno.