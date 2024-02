Matías Gruener, hijo de Susana Zabaleta, prepara show en la CDMX

Desde los 10 años, Matías Gruener decidió seguir los pasos de su mamá Susana Zabaleta y entró al mundo de la actuación, poco después se unió al grupo LemonGrass; hoy, ya con la mayoría de edad cumplida, arranca su carrera como solista con un romántico concierto en el Foro Tejedor de la Roma Norte este 1 de febrero.

“Es un show realmente cien por ciento acústico y es la mejor manera de disfrutar la música, porque puedes fusionar distintos instrumentos y nunca te aburres al experimentar”, expresó Gruener.

El concierto está planeado para presentar a sus seguidoras los sencillos que ha sacado: “Con Las Estrellas”, “Dame Lo Que Hay” y “Mala”, un tema nuevo que espera conquiste a todos, y varios covers de artistas como Emmanuel y el maestro Armando Manzanero.

Pese a las tendencias musicales, Gruener creció escuchando boleros, ópera y baladas, en gran parte por la influencia artística de Susana Zabaleta, por lo que para él fue normal entrar al pop, aunque no se niega a experimentar en otros géneros como el rock.

“Siempre he escuchado música clásica o más tranquila, pero lo que me hizo inclinarme por las baladas fue que este sonido me permite contar historias, para que la gente lea las letras y se sienta identificado, creo que con este género es la mejor manera de tocar el corazón de todos”, afirmó.