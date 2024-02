Apio Quijano anuncia su salida de los 90's pop tour, estas son sus razones

Sin duda uno de los conceptos más exitosos durante los últimos años es el de los “90’s pop tour” y que se dio a la tarea de reunir en un mismo escenario a diversas estrellas de la década.

Debido a lo anterior es que los “90’s pop tour” se ha mantenido en el gusto del público noventero durante varios años, teniendo un sold out en cada plaza que se presentan, sin embargo, recientemente Apio Quijano integrante de Kabah anunció que se retira momentáneamente del exitoso proyecto.

¿También deja Kabah?

Fue a través de su cuenta de Instagram que el ex participante de La Casa de los Famosos México anunció que el próximo 3 de marzo concluye su participación en el exitoso proyecto “90’s pop tour”.

De acuerdo con el propio Apio Quijano dejará de presentarse en las fechas de esta gira porque tiene muchos proyectos personales que desea darles prioridad, sin embargo, no descarta que más adelante pueda tener algún tipo de aparición con el resto del elenco.

“Quiero tomar proyectos que no me exijan tanto de mi para poder también disfrutar de mi vida y poder hacer que tengo ganas que hacer y ahorita que tengo el cuerpo para poderlo hacer pues realmente vivir eso, pero estoy muy agradecido con Bobo son unos lindos, me han apoyado en cada paso que he dado, también los Kabah… no es un adiós es un hasta pronto, probablemente más adelante pueda tener una aparición”, dijo Apio Quijano.