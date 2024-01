Apio Quijano descubre que la camioneta que le robaron la compró alguien más | VIDEO

Apio Quijano vive momentos de angustia y enojo tras el robo de su camioneta, pues el cantante señaló que comenzará un complicado proceso legal pero contra quien es el nuevo dueño del vehículo debido a que se niega a entregarla argumentando que pagó por ella. Detalló que sabe el nombre de la persona que la hurtó y que lo revelará a través de un segundo video en vivo a través de su cuenta de Instagram.

Roban la camioneta de Apio Quijano

Recientemente el exparticipante de “La Casa de los Famosos México” disfrutó de unas lujosas vacaciones en Dubai y Qatar junto a su novio, pero a su regreso recibió la noticia del robo de su camioneta y no dudó en compartirlo con sus seguidores a quienes les pidió su total apoyo para exigir justicia ante el proceso legal que comenzará el próximo 1 de febrero.

Apio Quijano revela que robaron su camioneta. Foto: IG @apioquijano

“Hay que apoyar esta causa en las redes y decir que se haga justicia. A mí me la quitaron, a mí me robaron mi camioneta, esperemos que la justicia de México me apoye, ¿quién me va a acompañar de ustedes?”, dijo el también integrante del “Team Infierno”.

Apio Quijano irá a juicio

El cantante detalló que el responsable de robar su camioneta está prófugo, por lo que el proceso legal para recuperarla será con el nuevo dueño. Mientras tanto, dijo que está dispuesto a revelar el nombre de quien fue el responsable de revenderla ya que se trataría de una persona que era parte de su círculo cercano.

“Voy a juicio el 1 de febrero, me tienen que apoyar muchísimo. Me robaron mi camioneta anterior y fui a levantar un acta, una denuncia, pero esta camioneta se vendió y entonces el hombre que la tiene pues se la quiere quedar porque él la compró, pero es mía. Entonces nos vamos a ir a juicio él y yo, a ver quién se queda con la camioneta, ¿cómo ven, qué opinan de eso, chavos? (…) Está fugado, tiene muchos abogados, quiere pelear, cuando sepan van ser un pinc** coraje como el que hice yo”, dijo.