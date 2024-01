Galilea Montijo no tiene miedo de perder su dinero y su fama: “me regreso a vender pozole"

La famosa conductora de televisión, Galilea Montijo se convirtió en tendencia en el mundo de la farándula después de hablar sobre la fortuna que ha conseguido gracias al trabajo que ha realizado durante tantos años como una de las máximas figuras de Televisa.

A sus 50 años la estrella nacida en Guadalajara, Jalisco, se ha consolidado como una de las grandes referentes del entretenimiento, por lo que todas sus apariciones dan bastante de qué hablar. Fue esto lo que pasó en su reciente aparición en "Netas Divinas".

En la reciente transmisión del programa "Netas Divinas", Galilea Montijo y las demás conductoras estaban hablando del dinero que han conseguido tras brillar en distintos proyectos de televisión. Fue en ese momento cuando la tapatía tomó la palabra.

Sin guardarse nada la también conductora del "programa Hoy" se dijo agradecida por todo lo que ha podido vivir y construir tras triunfar en el mundo del entretenimiento, sin embargo, lo que más llamó la atención fue cuando dijo que no le teme a quedarse sin nada o a dejar de brillar en la televisión.

En este sentido Galilea Montijo, una de las conductoras de televisión más famosas en México, dijo que en caso de "perder" todo, se iría a vender pozole. Confesó que no despilfarra dinero, pero sí trata de consentir a sus seres queridos con fiestas y viajes.

"Si el día de mañana yo no sigo en esto (entretenimiento) me regreso a vender pozole. Vivo al día, día, no despilfarro", contó.

Finalmente la también conductora de "La Casa de los Famosos México" señaló que no le quita el sueño perder lo que ha conseguido durante sus años de trayectoria, pero sí le dolería.

"Me dolería perder todo por lo que he luchado, pero no es algo que me quita el sueño", apuntó.