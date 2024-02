TRÁILER: Así luce Adam Driver en la película "Ferrari" para su estreno este 22 de febrero

El piloto y empresario italiano Enzo Ferrari, reconocido a nivel mundial durante el siglo XX por haber forjado la marca Ferrari, tendrá que lidiar con problemas familiares mientras se prepara para participar con su auto en la "Mille Miglia" de 1957. La cinta, protagonizada por Adam Driver, fue adquirida para ser distribuida por Sky Cinema y Now en el Reino Unido. así como por STX en el resto del mundo.

Para dimensionar mejor lo que pasará con "Ferrari" a partir de este 22 de febrero que se estrene en México, la cinta es una película biográfica estadounidense escrita y dirigida por Michael Mann sobre Enzo Ferrari, el fundador italiano del fabricante de automóviles Ferrari.

El guion está adaptado del libro de no ficción de 1991 "Enzo Ferrari: The Man, The Cars, The Races, The Machine" del periodista de deportes de motor Brock Yates. Ferrari se estrenó en el Festival de Cine de Venecia en septiembre de 2023 y el 25 de diciembre de 2023 en los Estados Unidos. La película se estrenará el 22 de febrero del 2024 en México.

Enzo Ferrari iba a ser personificado por Hugh Jackman. Foto Cortesía Diamond Films

¿De qué trata la película "Ferrari" con Adam Driver?

Durante el verano de 1957, detrás del espectáculo de la Fórmula 1, el expiloto Enzo Ferrari (Adam Driver) está en crisis y la quiebra amenaza su fábrica automotriz que diez años atrás construyó junto con su esposa Laura (Penélope Cruz). El volátil matrimonio de Enzo también ha sido afectado por la pérdida de su hijo Dino y el reconocimiento de un hijo nacido fuera del matrimonio, Piero, concebido con Lina Lardi (Shailene Woodley).

Enzo deberá enfrentar algunos puntos de inflexión como la presión financiera para aumentar la productividad, lo que significa ir en contra de su antiguo deseo de producir solo autos de carrera. Mientras tanto, la pasión de sus pilotos por ganar la traicionera carrera de 1000 millas a través de Italia, la Mille Miglia los empujará al límite.

Penelope Cruz da vida a Laura, su esposa. Foto Cortesía Diamond Films

¿Qué actores participan en "Ferrari"?

El elenco de la cinta "Ferrari" está conformado por:

Adam Driver como Enzo Ferrari

como Enzo Ferrari Penélope Cruz como Laura Ferrari

como Laura Ferrari Shailene Woodley como Lina Lardi

como Lina Lardi Gabriel Leone como Alfonso de Portago

como Alfonso de Portago Sarah Gadon como Linda Christian

como Linda Christian Jack O'Connell como Peter Collins

como Peter Collins Patrick Dempsey como Piero Taruffi

como Piero Taruffi Michele Savoia como Carlo Chiti

como Carlo Chiti Giuseppe Bonifati como Giacomo Cuoghi

como Giacomo Cuoghi Erik Haugen como Edmund Nelson

¿Qué dice la crítica sobre la película?

Ferrari recibió reseñas generalmente positivas de parte de la crítica y de la audiencia. En el aclamado sitio web de reseñas Rotten Tomatoes, la película posee una aprobación de 73%, basada en 176 reseñas, con una calificación de 6.6/10 y un consenso crítico que la define.

"Elegante y bien interpretada, Ferrari supera su narrativa ocasionalmente poco potente para ofrecer una película biográfica conmovedora y admirablemente compleja".

De parte de la audiencia tiene una aprobación de 68%, basada en más de 500 votos, con una calificación de 3.7/5.20?

El sitio web Metacritic le dio a la película una puntuación de 73 de 100, basada en 41 reseñas, indicando:

"Reseñas generalmente favorables".

Las audiencias encuestadas por CinemaScore le otorgaron a la película una "B" en una escala de A+ a F.

le otorgaron a la película una "B" en una escala de A+ a F. En el sitio IMDb los usuarios le asignaron una calificación de 6.8/10 , sobre la base de más de más de 6400 votos.

los usuarios le asignaron una , sobre la base de más de más de 6400 votos. En la página web FilmAffinity la película tiene una calificación de 6.4/10, basada en 31 votos.

