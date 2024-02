3 películas en Netflix para superar una decepción amorosa y celebrar el "Día de los amores imposibles"

Así como existe un día de los enamorados y se celebra el 14 de febrero en “San Valentín”, también existe una fecha en la que se conmemora a los corazones rotos y a la gente que, por el momento, no tiene experiencias positivas entorno a temas del amor: se trata del "día de los amores imposibles".

A pesar de que su origen es difuso, lo cierto es que hoy, 16 de febrero, se conmemora precisamente el día de los amores imposibles y con ello se establece una especie de jornada de introspección y aceptación. En este día, las personas pueden reflexionar sobre relaciones que, a pesar de estar marcadas por la pasión y la conexión, se vieron truncadas por circunstancias difíciles, distancias insalvables o simplemente la complejidad de la vida.

“Blue Valentine” es una de las imperdibles este día. Foto: IMDb

A pesar de que no se trata de una conmemoración oficial como lo es la de “San Valentín”, lo cierto es que se trata de una oportunidad para valorar la lección y crecimiento personal que cada amor imposible dejó, reconociendo que no todas las historias de amor siguen un camino convencional, para ello, te hacemos la recomendación de tres películas disponibles en Netflix para acompañarte en esta sensible fecha.

“Blue Valentine”

"Blue Valentine" es una película dirigida por Derek Cianfrance y protagonizada por Ryan Gosling y Michelle Williams, la cual narra la historia de una pareja, Dean y Cindy, a través de dos líneas temporales: su apasionado comienzo y los desafíos que enfrentan años después en su matrimonio.

La película explora temas de amor, desilusión y el paso del tiempo, examinando cómo las pequeñas grietas en la relación pueden convertirse en brechas más grandes con el tiempo, a la par, las actuaciones de Ryan Gosling y Michelle Williams son destacadas, por lo que la película ofrece una mirada honesta y a menudo conmovedora a las complejidades de las relaciones románticas y la naturaleza efímera de la pasión inicial.

“Historia de un matrimonio”

"Historia de un matrimonio" es una película protagonizada por Adam Driver y Scarlett Johansson, quienes sin duda debes ver este “Día de los amores imposibles”, se trata de una cinta dirigida por Noah Baumbach, la cual explora la complejidad y desafíos de un matrimonio que se desmorona. La trama se centra en Charlie y Nicole, una pareja que busca el divorcio, quienes a lo largo del filme abordan temas emocionales y legales mientras ambos intentan navegar por el proceso de separación, atravesando cuestiones relacionadas con la crianza de su hijo, las diferencias personales y las complejidades de romper con una relación de larga duración.

"Alguien grandioso"

Esta es una película dirigida por Miranda July, la cual sigue la vida de Evan (interpretado por John Hawkes), un vendedor de puerta a puerta que, después de una serie de eventos inusuales, se encuentra involucrado en la vida de una artista y escritora llamada Dolores (interpretada por Miranda July).

La película explora la conexión entre estos personajes, destacando sus excentricidades y el impacto que tienen el uno en la vida del otro, de esta forma, a lo largo de la trama, se desarrollan situaciones peculiares y emotivas que exploran temas de soledad, búsqueda de significado y la posibilidad de encontrar la felicidad en las conexiones inesperadas.

