¿Prepara tiradera contra Peso Pluma? Nicki Nicole habla de su cercanía con Bizarrap

La ruptura de Peso Pluma y Nicki Nicole sigue dando de qué hablar, pues surgieron rumores de un nuevo romance para la rapera argentina con el compositor debido a la química que mostraron al compartir escenario. La cantante no dudó en hablar al respecto y reveló la verdad tras la cercanía que existe entre ellos.

Nicki Nicole y Bizarrap desatan rumores de romance

La intérprete de “No voy a llorar” coincidió con Bizarrap en el Festival Vibra Urbana que se realizó en Miami, Florida, el pasado fin de semana, por lo que no dudaron en subir juntos al escenario para interpretar una de sus colaboraciones. Lo que llamó la atención de los fans es la complicidad que existe entre ellos y que desató de inmediato rumores de un nuevo romance.

Nicki Nicole niega romance con Bizarrap. Foto: IG @bizarrap

Al respecto, Nicki Nicole compartió un video en redes sociales con el que aclaró que entre ella y Bizarrap sólo existe una amistad, mientras que fanáticos le pidieron una tiradera contra Peso Pluma: “Él es un hermano para mí. Es como mi mejor amigo. Cuando yo arranqué, él me dio una mano en la música y una visión que yo no tenía. Y me pasa que siento que él ve lo que va a pasar, me dice: ‘Este tema la va Romeros o va a llegar a tantos lugares’”.

Crean tiradera contra Nicki Nicole con IA

Seguidores de Nicki Nicole pidieron a la cantante que lanzara una tiradera contra la estrella de corridos tumbados, esto luego de que los fanáticos del intérprete mexicano crearan un tema en contra de ella usando la Inteligencia Artificial.

“Y con un perro también me compararon, luego andaba con otro vato de la mano, y cuando hago lo mismo en corto anda llorando. No te gustó que con la misma te pagaron”, es parte de lo que se escucha en la letra del tema que se hizo viral en TikTok.