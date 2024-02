BAFTA 2024: ¿Cuándo y dónde ver EN VIVO la entrega de premios?

La entrega de premios a lo mejor del cine todavía no llega a su fin, pues este fin de semana se realizarán los BAFTA 2024 para aplaudir y galardonar a lo mejor del séptimo arte; sin embargo, esta ceremonia es de las pocas que no se realiza en Estados Unidos, ya que es Inglaterra el anfitrión donde se reúnen desde las celebridades hasta los miembros de la realeza (aunque este año Kate Middleton no estará presente) y si no te lo quieres perder, aquí te contamos todos los detalles.

Para esta edición será el Royal Festival Hall de Londres, la sede oficial de los premios y allí se darán cita las celebridades y directores para primero desfilar por una alfombra roja y después darle reconocimiento a todas las películas que durante el último año se convirtieron en la sensación a nivel mundial. Asimismo, se dará a conocer a los ganadores y con ello, también se da un nuevo paso a lo que se espera en los Oscar 2024.

Ya está todo preparado. (Foto: IG @bafta)

¿Cuándo son los premios BAFTA 2024?

Si no te quieres perder esta entrega de premios como buen amante del cine, debes de saber que los BAFTA 2024 se realizarán el próximo 18 de febrero en Inglaterra, aunque al igual que cada año, la transmisión en vivo estará disponible en todo el mundo. Así que aparta este sábado para sentarte en el sillón de casa y ver si tus películas favoritas o series nominadas se llevan algún reconocimiento.

La hora en la que podrás disfrutar este evento será en punto de las 13:00 horas según el tiempo del centro de México, pues si bien se celebrarán durante la noche en Inglaterra, con el cambio de horario, en nuestro país será durante la tarde cuando se conozcan a los ganadores de los BAFTA.

¿Dónde ver los BAFTA 2024 en México?

Cabe destacar que en México no hay una transmisión oficial que nos permita disfrutar de este evento; sin embargo, sí es posible verlo vía streaming, desde: