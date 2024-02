José Eduardo revela si su hija con Paola Dalay será parte de la serie "De viaje con los Derbez"

José Eduardo Derbez y su novia Paola Dalay siguen compartiendo su emoción por convertirse en padres. La pareja recientemente compartió algunos detalles sobre la llegada de su primera hija, y también revelaron si hay planes de que la pequeña participe en la serie "De Viaje con los Derbez", en donde su papá es una de las estrellas.

Después de que revelaran que están en espera de una niña, la pareja ofreció una entrevista a De Primera Mano en la que dieron más detalles de cómo se están preparando y cuál ha sido la reacción de la familia. La pareja destacó que ya tienen algunos regalos y ropita que le han dado en los últimos días, por lo que cada vez están más emocionados.

José Eduardo Derbez habla de la posibilidad de que su hija entre al programa Foto: Cuartoscuro

¿Hija de José Eduardo Derbez será parte de la serie De Viaje con los Derbez?

Durante la conversación surgió la pregunta de si su hija sería parte del reality "De Viaje con los Derbez", en donde participan todos los integrantes de la familia, incluso las menores, Aitana, hija de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo, así como Kailani, primogénita de su hermana Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann.

"No se ha platicado. Literalmente, no lo he platicado ni con la familia ni con la producción sobre este tema. Sería cuestión de platicarlo y ver que onda. No me gustaría que cuando va naciendo meterla, literal a un reality show, pero puede ser que más adelante sí", destacó en la conversación el también hijo de Victoria Ruffo, quien también dejó abierta la posibilidad de que su novia se integre al programa.

¿Cómo será la convivencia de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez ahora que serán abuelos?

Asimismo, en la entrevista se le preguntó a José Eduardo cómo haría que Victoria Ruffo y Eugenio Derbez convivieran ahora que serán abuelos, pues hay que recordar que los actores no tienen una buena relación. Con su peculiar sentido del humor, el actor destacó que los podría separados en las reuniones.

"Se tendrán que juntar pronto de cierta forma. Da miedo eso, no sé que da más miedo, si juntarlos o el parto. Lo que está haciendo una criatura", dijo el también conductor de Miembros al Aire, quien se dejó ver muy emocionado por convertirse en padre.