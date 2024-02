Victoria Ruffo revela cómo es su verdadera relación con Eugenio Derbez: “Traemos ese juego”

Victoria Ruffo acaparó los reflectores en redes sociales durante las últimas horas debido a que finalmente confesó cómo es su verdadera relación con Eugenio Derbez, con quien sostuvo un mediático romance a principios de la década de 1990, del cual es producto José Eduardo Derbez, quien muy pronto hará abuelos a ambas celebridades, por lo que las palabras de la estrella de telenovelas causaron un gran revuelo al interior de la farándula.

Estas declaraciones de Victoria Ruffo fueron vertidas durante una entrevista que sostuvo con distintos medios de comunicación, en la cual, fue cuestionada de forma directa sobre la posibilidad de que se haga más cercana su relación con Eugenio Derbez ahora que José Eduardo Derbez los convertirá en abuelos, sin embargo, la actriz descartó esta idea, aunque sí señaló que cada uno estará muy feliz por su lado, asimismo, señaló que la supuesta rivalidad que tienen es más bien una especie de broma o juego que han sostenido desde hace años.

Sigue leyendo:

"Una princesa", José Eduardo Derbez y Paola Dalay revelan que serán papás de una niña

"Ojalá no se parezca a Eugenio Derbez": Victoria Ruffo habla del bebé de José Eduardo Derbez

“¿A mí con Eugenio por qué? Él por su lado y yo por el mío, eso siempre. (…) Ay, sí, digo, esta cosa que tenemos siempre es mucha broma también, evidentemente ni lo odio ni me odia, pero traemos ahí ese juego, quizás, pero yo estoy feliz y él también debe estar muy feliz”, fueron las palabras con las que Victoria Ruffo dejó en claro que no hay ningún tipo de rivalidad con Eugenio Derbez.

Victoria Ruffo revela si José Eduardo Derbez quería o no convertirse en papá

Luego de que José Eduardo Derbez diera a conocer que se convertirá en papá, en redes sociales comenzó a correr un rumor en el que se aseguraba que el conductor de “Miembros al Aire” no había tomado de buena manera la noticia, sin embargo, Victoria Ruffo salió a aclarar la situación y aseguró que su hijo tenía la intención de convertirla en abuela desde que cumplió 30 años de edad, no obstante, reconoció que, como todo padre primerizo, tiene ciertos temores.

Victoria Ruffo aclaró que José Eduardo Derbez sí deseaba convertirse en padre. Foto: IG: jose_eduardo92

“La verdad si estoy muy contenta, me da mucha ilusión y aparte me da mucha alegría ver a José Eduardo contento, ilusionado, nervioso, trae de todo, pero está muy contento, sobre todo. Siempre ha estado conforme (con ser padre) pero tiene miedo, todos cuando vamos a ser padres por primera vez tenemos mucho miedo, entonces el cuidarlos, el que no se enfermen, el que no se caigan, pero no, él siempre ha querido (ser papá), además él mismo me dijo que a los 30 ya quería tener hijos”, fueron las palabras con las que Victoria Ruffo acabó con este rumor en torno a su primogénito.