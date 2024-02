"Una princesa", José Eduardo Derbez y Paola Dalay revelan que serán papás de una niña

El mundo del espectáculo se encuentra de fiesta ya desde hace varios días, pues uno de los famosos más queridos por los mexicanos está por convertirse en padre. Se trata de José Eduardo Derbez, quien junto a Paola Dalay están esperando a su primer bebé y en un reciente video sorprendieron a sus fans al confirmar que están esperando una hermosa niña.

La noticia no sólo impactó a sus seguidores, sino también a los propios parents to be y a sus familiares más cercanos, como son Victoria Ruffo y Eugenio Derbez. En un video de pocos minutos, la pareja hizo una revelación de género muy distinta a la que solemos ver entre las celebridades, ya que tanto José Eduardo como Paola Dalay compartieron el momento exacto en el que se enteraron del sexo de su primer bebé.

El pasado mes de enero dieron a conocer que esperan a su primer hijo. (Foto: Instagram)

José Eduardo Derbez revela que será padre de una niña: VIDEO

En un video que compartieron a través de YouTube se observa a la feliz pareja en la sala de su casa mientras esperan el mensaje de su doctor y en el que se les da a conocer por primera vez si tendrán un niño o una niña; cabe destacar que antes de esta publicación, la hermana del actor, Aislinn Derbez, ya se le había escapado el género de la bebita.

"Quisimos hacerlo nosotros más solos para hacerlo más privado", dijo el hijo de Eugenio Derbez, mientras que su novia aseguró que de esta forma la reacción es todavía más real. Pese a mantener la privacidad, también quisieron compartirlo con sus seguidores y algo más que aclararon es que lo que sí se hará en compañía son los baby showers.

Luego de sostener una conversación breve en la que se dejaron ver emocionados y felices, llegó el esperado mensaje que tras leerlo los dejó en estado de shock y muy contentos. Cabe destacar que José Eduardo pasó por un momento chistoso cuando no sabía si su inglés lo había traicionado, pues no se podía creer que se convertiría en papá de una linda bebita.

Revelaron que tendrán una niña. (Foto: Instagram)

Tras enterarse del género de su primer bebé, la pareja no dudó en dar más detalles de las consultas que previamente habían tenido con sus doctores. Sobre ello, precisaron que el profesional de la salud inicialmente les había dicho que había un 85 por ciento de probabilidad de que su primogénito fuera varón. Ante ello, Paola Dalay bromeó con que una corazonada le decía que al final sería madre de una niña.

"Y todavía de broma te dije: 'seguro nos van a sorprender' y va a cambiar totalmente'", se escucha decir a Paola Dalay antes de abrazar y besar al padre de su hija. Finalmente, en el video se mostró la rección de Victoria Ruffo y de Eugenio Derbez al enterarse del género de su futura nieta.