"No me supiste valorar": Lucero le reclama a Mijares tras recordar su matrimonio

Lucero y Manuel Mijares siguen sorprendiendo a sus fans durante su gira "Hasta que se nos hizo", no solo porque interpretan sus mejores éxitos, sino también por sus interacciones en las que recuerdan su matrimonio. Por ejemplo, esta vez la actriz le reclamó a su exmarido que no la supo valorar en pleno concierto, causando el estruendo entre el público.

Los intérpretes del "Privilegio de Amar" se encuentran de gira por diferentes ciudades de Estados Unidos. Los videos de sus conciertos se han hecho virales en redes sociales como TikTok y X (antes Twitter), en donde muchos de los fans que asisten comparten los mejores momentos y sus divertidas interacciones.

Sigue leyendo:

Lucerito celebra con teatro, musicales y paseos sus 19 años junto a su mamá en un lujoso viaje por Nueva York

Lucero sube sus primeras fotos con José Ron e incrementa rumores de un noviazgo

Así fue como Lucero le reclamó a Mijares

Aparentemente, en una grabación de su show en Phoenix, Arizona, Lucero y Mijares vivieron un cómico momento al recordar su etapa como esposos. En un momento de la presentación, el intérprete de "Bella" tomó el micrófono para hablar de cuando la cantante y actriz "tuvo la dicha" de estar casada con él, lo que causó risas y vítorreos entre los asistentes.

Sin embargo, la protagonista de "El Gallo de Oro" no se quedó callada y posteriormente le contestó de forma divertida. "Me vas a condenar Manuelito. Yo que te trataba tan bonito, no me supiste valorar. No la verdad, puras mentadas...", fueron las palabras que dijo Lucero, quien ocasionó los aplausos y las carcajadas de sus fans.

Lucero y Mijares son buenos amigos Foto: Cuartoscuro

¿Por qué se divorciaron Lucero y Mijares?

Luego de 14 años juntos, Lucero y Mijares anunciaron su divorcio en 2011. Desde aquel momento, los cantantes dejaron claro que quedaron en buenos términos, esto para criar a sus dos hijos, Lucerito y José Manuel, además de que formaron una buena amistad, la cual se ha mantenido hasta el día de hoy, prueba de esto es que durante sus conciertos juegan a coquetear y recordar su matrimonio.