Lucerito Mijares revela por qué su hermano Joss no quiere ser artista

Lucero y Manuel Mijares tuvieron dos hijos: Lucerito, quien actualmente está comenzando una carrera en el mundo del espectáculo, y José Manuel, mejor conocido como Joss, el cual no ha mostrado interés por ser una celebridad. Al respecto, la cantante, de 18 años, reveló la verdadera razón por la que su hermano mayor no quiere ser artista, al igual que sus padres y ella, que ya ha comenzado a tener éxito en el teatro musical.

La mañana de este martes 10 de octubre, Lucerito Mijares estuvo en los foros del programa "Sale el Sol" en donde habló de su proyecto "El Mago", musical en el que debutó oficialmente como actriz. La joven dio a conocer que, a pesar de los problemas que tuvo al principio, como su lesión en el pie, tuvo un buen recibimiento por parte del público y que junto a sus compañeros ha aprendido mucho, por lo que han decidido ampliar la temporada de la puesta en escena hasta diciembre.

Lucero y Mijares tuvieron dos hijos: Lucerito y Joss IG @luceromexico

¿Joss, hermano de Lucerito, no quiere ser cantante como Lucero y Mijares?

Al estar hablando de su proyecto, la joven cantante no se salvó de las preguntas sobre su hermano Joss, pues a pesar de que sus padres son Lucero y Mijares, él no ha mostrado interés en la industria. La artista, de 18 años, indicó que por el momento José Manuel está estudiando la universidad y que sí está siguiendo los pasos de su familia, no obstante, él quiere ser productor, ya que poco le interesan los escenarios y salir en la televisión en programas.

"Ahorita está estudiando la universidad. Le gusta muchísimo la música, le gusta la producción musical. Creo que después quiere estudiar algo en Music Business. A él no le gustan muchos los escenarios y la tele, y todas esas cosas", declaró Lucerito Mijares, quien también dio a entender que es tímido cuando trata de convivir con los seguidores: "Y cuando una fan le pide la foto híjole, pobre", tratando de imitar las reacciones de su hermano, a quien describió como un "tipazo".

Joss prefiere la producción de música IG @luceromexico

"Nos queremos muchísimo", dijo que la joven cantante sobre su hermano Joss, quien aunque es mayor que ella por 3 años no ha querido destacar en la industria y prefiere estar en la producción. De hecho, su mamá Lucero también había dicho que aunque a su hija le gustaba subirse a los escenarios a cantar, a su primogénito, de 21 años, no le gustaba aparecer ante el público, por lo que ha mantenido un perfil bajo.

Lucerito Mijares confiesa como es la relación con su mamá

Asimismo, los conductores le preguntaron sobre el peso de ser la hija de Lucero y Mijares, por lo que la joven artista contestó que, si bien hay muchas exigencias por parte del público, también ha logrado cautivar a los fans de sus padres, quienes también la apoyan en su carrera. "Ellos tienen todos estos años de carrera y puedo aprender de ellos", mencionó la actriz de teatro musical, que también habló de cómo es la convivencia con su madre.

Lucerito tiene buena relación con su mamá IG @luceromexico

La joven cantante destacó que en sus redes sociales muestra un lado que pocos conoce de la protagonista de "Alborada" y cómo es su excelente relación con ella. "He intentado sacar este lado de mi mamá que mucha gente no había visto, como estar en la casa, hacer lo que nosotros hacemos día a día. Y que no sea como Lucero 'la artista, que siempre está bien peinadita, bien vestidita', obviamente, siempre la veremos de ese lado, pero también de este otro lado", mencionó la intérprete.

SIGUE LEYENDO:

Lucero y Mijares revelan la razón por la que no tuvieron más hijos

Así luce HOY José Manuel Mijares, hijo de los cantantes Lucero y Mijares