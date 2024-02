VIDEO: Lucero besa a Mijares en pleno escenario y lo dejó paralizado ante los gritos del público

Una de las principales tendencias dentro del mundo del espectáculo de este fin de semana está protagonizada por Lucero y Mijares, quienes anoche se presentaron en Taxas, Estados Unidos, con su tour "Hasta que se nos hizo" y sorprendieron a los fans como nunca antes. Y es que si bien, desde que iniciaron esta serie de presentaciones, las especulaciones de reconciliación no han hecho más que crecer, especialmente luego de que "La novia de América" terminó su relación con el empresario Michel Kuri.

Ahora, a meses de esta ruptura que terminó en buenos términos, los admiradores del ex matrimonio quedaron impactados cuando en una presentación en vivo, Lucero se acercó directamente al padre de sus dos hijos para darle un beso. Si el mero hecho ya era sensación en sí, lo que causó revuelo entre sus admiradores también fue que la ex pareja de la cantante quedó paralizado y la reacción del público no se hizo esperar.

Momentos antes del beso. (Foto: X @lucerofan8)

Lucero besa a Mijares en pleno concierto: VIDEO

A través de redes sociales como X, antes Twitter, se ha hecho viral un video de la última presentación en la que estuvieron juntos los famosos cantantes y aunque se vivieron muchos momentos importantes, uno de los más impactantes y que retrata la chispa entre Lucero y Mijares fue cuando ella se acercó al intérprete de "El privilegio de amar" para darle un beso. El momento causó todo tipo de reacciones e incluso que se reavivaran los rumores de un reencuentro romántico.

El video viral muestra a la pareja sobre el escenario cantando, mientras mantienen una distancia abismal, aunque de un momento a otro Lucero corre hacia el padre de sus hijos para darle un beso tornado en la mejilla. Tras la acción de su ex, Mijares volteó a verla con sorpresa e incluso dejó de cantar ante lo paralizado que quedó: mientras tanto, el público presente comenzó a gritar de la emoción.

Si bien para muchos esta es una señal de que el amor todavía está presente entre los padres de Lucerito, lo cierto es que otros aseguran que no es más que parte del show, ya que fue justo cuando Mijares cantó "beso frío" cuando su ex corrió a besarlo.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que los famosos cantantes se roban los reflectores por un hecho como este y es que el tema siempre forma parte de su repertorio, y en más de una ocasión Lucero se ha acercado a besarlo.