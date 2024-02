Querido comediante de Televisa revela maltratos de su madre: “es muy mala persona”

Uno de los comediantes más exitosos y queridos de la televisión mexicana, sin duda alguna es Edson Zúñiga a quien la mayoría recuerda y conoce como “El Norteño” o bien “El compayito”, ambos personajes lo han llevado a la cima del éxito.

Pese a tener una gran trayectoria, el comediante no se ha salvado de las polémicas, sin embargo, recientemente Zúñiga reveló cómo es que comenzó su gusto por la comedia, quién le dio su primera oportunidad y lo que más llamó la atención es que reveló los maltratos que recibía de su madre cuando era niño.

Fue en entrevista para el podcast de Gabriel Roa que Edsón Zúñiga hizo fuertes declaraciones sobre su madre la señora María Elena, pues aseguró que era una mala persona.

Y es que, el famoso locutor cuestionó al comediante sobre su madre y si es que ésta vivía a lo que él contestó “lamentablemente sí”, esto inmediatamente provocó el interés de Roa pues pocas personas se refieren así al ser que les dio la vida.

Luego de esto, el comediante comenzó a recordar que a lo largo de su carrera y de la vida se ha encontrado con personas con las que ha estado a punto de agarrarse a golpes, sin embargo, está consciente que ninguno va a ser más duro que los que su madre le daba cuando era pequeño.

Y es que, Zúñiga recuerda que el cinturón con el que le pegaban era tan grande y grueso que ni siquiera cabían bien en los pantalones, por lo que los golpes que recibía eran muy dolorosos.

“Mi mamá me daba con el fajo así, con la hebilla volando, de verdad al segundo yo estaba orinado, entonces cuando yo me hacía pipí, mi mamá más se encabronaba ‘ahora me vas a hacer lavar’ y túmbale yo nomás me acuerdo de cómo zumbaba…”, recordó el comediante.