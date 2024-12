Critican a Camila, hija de Raúl Araiza, por faltarle al respeto al conductor durante programa en vivo | VIDEO

Raúl "El Negro" Araiza se volvió tendencia en TikTok y en esta ocasión no por alguna ocurrencia o accidente en el Programa Hoy, sino por una serie de videos que fueron retomados en redes sociales y que corresponden a un programa al que asistió el conductor y en el que estuvo acompañado por su hija Camila. Sin embargo, este encuentro en televisión no fue del agrado de todo el mundo, ya que mientras para ellos y otros presentadores como Facundo despertó risas, para el público representó una falta de respeto.

Camila y Raúl Araiza estuvieron como invitados en el programa "Miembros al aire", donde contaron distintas anécdotas, como la vez que el conductor encontró una prueba de embaraza con la que se enteró de la primera vez de su hija y otros más temas, pero lo que más ruido causó entre el público es la supuesta falta de respeto con la que la influencer se dirige a su padre. Si bien, lo anterior parece ser una interacción común entre ambos, lo cierto es que en redes ha despertado el debate e incluso hay quienes aseguran que la educación habría pasado de moda.

El episodio de "Miembros al aire" en el que estuvieron juntos ocurrió hace más de una semana y entre el resto de famosos presentes también estaban José Eduardo Derbez y Facundo, pero fue Camila la que más revuelo causó. A través del canal de YouTube de Unicable se recordaron algunos de los momentos del programa, pero en la sección de comentarios se abrió el debate sobre las supuestas faltas de respeto de una hija a su padre.

"Es grosera, lucida, insoportable", "ahora ya no se puede corregir a los hijos", "las hijas de Facundo sí son más portadas, ironía? Tal vez", "nunca le faltó al respeto", "cuando en lugar de criar hijos educan amigos", "exacto, se pasó, hasta Facundo estaba asombrado", "diciéndole wey, desagradable corriente y vulgar", "la educación nunca pasa de moda" y "yo sólo escuché que unas palabras y no me provocó ver más", se lee en redes sociales.

Critican a Camila Araiza por faltarle el respeto a su padre, Raúl Araiza

Las expresiones que le trajeron cientos de críticas a Camila Araiza son el uso de la palabra "güey" y "tienes cosas de viejito", mismas que despertaron el debate en redes sociales ya que para algunos no representa ningún insulto o algo para analizar, para otros representa una falta de respeto hacia Raúl Araiza. Los dichos se volvieron todavía más virales cuando el tiktoker de espectáculos, Estradas Ojeda, habló del caso.

"La gente está diciendo que la hija de Facundo es una chica más comportada; es una probadita de cómo los hijos les están hablando ahora a los padres. ¿Dónde están los límites?, más en un programa donde al final, no sé cómo fue la educación de ella", dijo en un clip viral.

Cabe destacar que las palabras de la hija del Negro Araiza no sólo causaron revuelo en el video del creador de contenido, sino también en las cuentas oficiales de "Miembros al aire", donde también se leen fuertes críticas a Camila. Algunos de los comentarios que destacan son:

"Yo le hubiera dicho wey a mi papá me voltearía el hocico ida y vuelta", "La hija de Raúl que mal educada es… !! Wow!! Cómo le puede hablar así de irrespetuosa a su papá hasta pensé q estaba borracha !!", "Los padres normalmente pierden el respeto de los hijos, cuando comienzan a llevarse de iguales. Siempre debes mantener un límite. No eres su cuate, eres su padre!" y "Por padres como Raúl que permiten que te falten al respeto por eso está la sociedad así. Ya no hay valores y la juventud está bien loca por la educación que les dieron esos padres que se creen amigos de los hijos".

Hasta el momento ni el conductor del Programa Hoy ni Camila Araiza han respondido a las fuertes críticas de las que son víctimas desde hace unas horas. A pesar de ello, Raúl Araiza ha presumido el padre orgulloso que es: "El Orgullo que siento al verte interpretar tu personaje con sencillez, fuerza y profundidad me recuerda que la Sangre de tus abuelos está en tus Venas! Felicidades mi amor Te Admiro y Amoooo", escribió para su hija en octubre pasado.

