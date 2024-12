La Fatshionista responde a críticas sobre su cuerpo: “Hay muchas cosas que pueden pasar aunque no seas delgada"

Priscila Arias, más conocida en redes sociales como "La Fatshionista" abrió su corazón para hablar sobre el activismo que realiza sobre el 'body positive' en redes sociales y lo difícil que fue para ella vivir muchos años siendo rechazada y etiquetada como una persona "gorda", pero también resaltó cómo cambió su mentalidad para convertirse en la persona que quería ser sin poner de por medio su físico y las críticas externas que recibía.

Durante la charla, la influencer contó que el humor ha sido un gran aliado para hablar sobre el 'body positive' pero también su pareja, quien hace poco se convirtió en su prometido ha sido un gran apoyo para impulsar el activismo durante este proceso y éxito en redes sociales.

"La Fatshionista", también integrante del podcast "Seis de Copas" ha logrado convertir su contenido sobre 'body positive' y amor propio en uno de los más populares de redes sociales acumulando más de un millón de seguidores en Instagram y TikTok, donde comparte contenido cómo ha vivido su proceso para llegar a amar su cuerpo y disfrutar la vida pese a la gordofobia que existe.

Priscila no solo ha alcanzado sus metas a nivel profesional y mental, desde el lado sentimental se encuentra en una de las mejores etapas de su vida, pues hace poco le pidió matrimonio a su novio Iván, de quien es pareja desde hace algún tiempo. La Fatshionista dejó a un lado lo tradicional y fue ella quien se arrodilló para preguntarle si quería ser su esposo.

Priscila explicó que el humor ha sido clave para abordar el tema de la gordofobia | Foto: Instagram @lafatshionista

La Fatshionista responde a críticas sobre su cuerpo

Priscila Arias estuvo como invitada en el podcast de la periodista Paola Rojas "Somos Aliadas" donde compartió su proceso sobre utoaceptación, activismo contra la gordofobia y cómo ha transformado su contenido sobre moda 'body positive'. Durante la plática habló sobre cómo hace frente a las críticas de su físico, en cuanto a ello, hizo énfasis en que hay muchos objetivos que se pueden alcanzar aunque no seas delgada.

"Ya logré todo lo que la delgadez me prometía"

La creadora de contenido hizo una reflexión sobre las promesas que las mujeres creen tener sobre el éxito de las personas delgadas y al respecto mencionó que ella ya logró todo aquello que solo podrían aspirar las chicas delgadas como el éxito, una pasarela, incursionar en la actuación y el tener voz popular en las redes sociales, por lo que ahora solo se enfoca en la salud de su cuerpo, más allá de su talla.

Aseguró que no es válido “comprar esos cuentos” de que si no eres delgada no te van a pasar ciertas cosas. Arias explicó que siendo una persona “gorda” también se pueden obtener triunfos y logros, sin embargo, el entorno muchas veces es el que condiciona a las mujeres.

"Desperdicié tanto tiempo esperando vivir y experimentar la felicidad hasta tener cierta talla que ahorita yo digo 'ay no, yo voy a gozar todo lo que yo pueda y a sacarle el provecho que yo pueda y si mi cuerpo cambia no lo voy a querer más y menos, yo ya logré todo lo que la delgadez me prometía", expresó.

La influencer aseguró que muchas veces el entorno es el que nos condiciona | Foto: Instagram @lafatshionista

